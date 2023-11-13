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Іран називають прямою загрозою для Європи, а росіяни готуються до атак на інфраструктуру України. Акценти світових ЗМІ 13 листопада

Андріана Стахів
13 листопада, 2023 понедiлок
11:21
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань підготовка росіян до нових атак на інфраструктуру України, про що попереджає Зеленський, тим часом Іран вважають прямою загрозою для Європи

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 13 листопада.

Іран — пряма загроза для Європи

Про це пише Politico. На думку директора Інституту науки та міжнародної безпеки Генріка Расмуссена, економічні стимули не зможуть перемогти ідеологічний фанатизм, яким керуються мулли в столиці Ірану.

Він переконаний, що тривалі зусилля США, Європи та Ізраїлю, спрямовані на "управління", а не на вирішення проблем безпеки в регіоні, виявилися цілковитим провалом. І тепер, щоб захистити своїх громадян, Ізраїль повинен "покінчити з ХАМАС раз і назавжди". 

"США і Європа повинні надати країні всю необхідну для цього підтримку, включаючи дипломатичний тиск, щоб позбавити Хамас притулку в таких країнах, як Туреччина і Катар", — підкреслює Расмуссен.

Разом із тим за ХАМАСом ховається набагато більша, екзистенційна загроза для Ізраїлю, яка також є прямою загрозою для безпеки Заходу в цілому. Йдеться про Іран, який підтримує ХАМАС.

"І хоча зловісні гасла в Тегерані, можливо, більше спрямовані на США, Європа порівняно набагато більше вразлива до іранських ракет, безпілотників, терористичних агентів і загроз постачанню нафти і газу", — додає експерт.

Він нагадує, що Росія вже понад рік використовує іранські безпілотники проти України, тримаючи українську протиповітряну оборону та цивільну інфраструктуру під напругою. Тегеран також активно допомагає Москві у розбудові власних потужностей з виробництва безпілотників, що потенційно дозволить Росії виробити понад 6 тисяч нових ударних дронів до літа 2025 року. І ці дрони становлять загрозу не лише для України, але й кожній країні НАТО, що межує з Росією.

Окрім того, є й економічна небезпека. Атаки 7 жовтня змусили Ізраїль зупинити видобуток на газовому родовищі Тамар у Середземному морі, оскільки воно знаходиться в зоні досяжності ракетних обстрілів з Гази, що, своєю чергою, призвело до негайного стрибка цін в Європі. Проте у випадку ескалації ситуації іншими поплічниками Ірану, економічні проблеми можуть ще більше загостритися.

Проте не лише економіка стає проблемою. Європа також не може ігнорувати крайню ідеологічну ворожість іранського режиму до фундаментальних західних цінностей, таких як свобода слова, релігійна толерантність і права жінок. 

"Відкрито вітаючи минулорічний напад на письменника Салмана Рушді, над головою якого з 1989 року висить іранська фетва, і здійснюючи викрадення та вбивства дисидентів у Європі та США, іранський режим націлився на конкретних людей, і якщо йому буде дозволено продовжувати це робити, це матиме негативний вплив на нашу культуру свободи слова", — наголошує Расмуссен.

Ба більше, зараз Іран як ніколи близький до створення ядерної зброї. Ядерна угода з Іраном 2015 року — Спільний всеосяжний план дій (СВПД) - була спробою Заходу "впоратися" з цією ядерною загрозою і уникнути великої кризи. Але угода ґрунтувалася на припущенні, що іранський режим є раціональним актором, сприйнятливим до відповідного поєднання батога і пряника, а не апокаліптичним.

"Підтримка Іраном варварських нападів Хамасу на Ізраїль спростувала це припущення", — вважає експерт.

На його думку, в той час, як США та Ізраїль мають кращі позиції, ніж Європа, щоб мати справу з Іраном у військовому плані, європейські країни мають значні можливості для економічного та дипломатичного тиску на країну. Як учасники СВПД, Франція, Німеччина та Велика Британія мають право ініціювати "відкат", відновивши режим санкцій ООН проти Ірану, який існував до укладення плану дій.

"Важливо, що такий крок відновив би ракетне ембарго проти Ірану, термін дії якого закінчився в жовтні, і не дозволив би Росії та іншим країнам легально допомагати Ірану в розробці новітніх ракет. Це також поставило б під загрозу підтримку Іраном російської програми розробки безпілотників", — пише Расмуссен.

Зі свого боку, американські законодавці щойно представили те, що було названо "найжорсткішим пакетом санкцій проти Ірану, який коли-небудь пропонувався Конгресом". Аналогічні європейські заходи, підсумовує він, допомогли б протистояти загрозі з боку Ірану, а також стали б довгоочікуваним знаком трансатлантичної єдності і солідарності з Ізраїлем в той час, коли супротивники роблять все можливе, щоб розколоти Захід.

санкції проти Ірану

Фото: gettyimages

Росіяни готуються до атак на інфраструктуру України

Зеленський попереджає українців про підготовку до російських атак на інфраструктуру, а українські військові очікують наступу на східному театрі бойових дій з наближенням зими, повідомляє The Guardian.

Як підкреслює видання, Зеленський зробив своє попередження під час відеозвернення наступного дня після того, як російські війська здійснили перший за сім тижнів ракетний удар по столиці України Києву. 

"Ми вже майже в середині листопада і повинні бути готові до того, що ворог може збільшити кількість ударів безпілотників або ракет по нашій інфраструктурі, — цитує The Guardian українського президента — Росія готується до України. І тут, в Україні, вся увага має бути зосереджена на обороні, на відповіді терористам, на всьому, що Україна може зробити, щоб пережити зиму і покращити потенціал наших солдатів".

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив у суботу, що Україна матиме достатньо енергоресурсів, щоб пережити зиму, але додав: "Питання в тому, наскільки майбутні атаки можуть вплинути на постачання".

Також на тижні українські урядовці заявили, що за останні тижні Росія завдала 60 ударів по об'єктах української інфраструктури, що свідчить про те, що нова кампанія, можливо, вже триває, припускають у виданні.

Речник Міноборони з питань АТО Олександр Штупун повідомив, що кількість артобстрілів Авдіївки за попередню добу була вдвічі меншою, ніж на початку тижня, але кількість авіаударів зростала.

Окрім того, видання акцентує на повідомленні командувача Сухопутних військ України генерал Олександра Сирського про те, що російські війська "активізувалися на Бахмутському напрямку і намагаються відновити втрачені позиції".

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