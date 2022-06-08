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Ірландія - Україна. Футбол. Потрібні зміни
Збірна Ірландії - Збірна України. Футбол - студія перед стартом у Лізі Націй
Олександр Ващук та Андрій Малиновський проведуть стрім на YouTube-каналі Еспресо перед матчем Збірної України проти Збірної Ірландії
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