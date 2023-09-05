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Пережив Другу світову, але не вторгнення Росії: історія 130-річного храму в Перемозі. Фоторепортаж

Юлія Бельська
5 вересня, 2023 вiвторок
19:17
Статті Дерев'яний храм Різдва Пресвятої Богородиці

Храм Різдва Пресвятої Богородиці, що в с. Перемога Броварського району Київської області, був збудований ще у 1892 році. В 1930-ті роки пам'ятка української дерев'яної архітектури XIX століття була закрита для богослужінь, згодом її використовували як приміщення школи та клубу. Церква пережила Другу світову війну, залишившись єдиною вцілілою будівлею в Ялдівці (так називалося село до 1945 р.), але зазнала значних пошкоджень під час повномасштабного російського вторгнення

Вибиті вікна, затягнуті поліетиленом, обстріляний танковими снарядами ґанок, розтрощений дерев’яний фасад, прошита кулями баня…

"Обстрілювали баню, бо вважали, що там сидить коригувальник,  – каже настоятель храму отець Олександр Ярмольчик. -  Приходили, шукали – нікого не знайшли, бо не було там жодного коригувальника"

28 лютого 2022 року російські війська зайшли до Перемоги, а вже 5 березня церква була обстріляна.

Понівечені обидва поверхи церкви, на другому поверсі всюди сліди від куль – дірки у стелі, дірки у підлозі та стінах.

Було два прильоти, від яких розворотило стіни й стала дибки підлога, повилітали вікна. Від снаряда, що здетонував, розлетілися залізні розпечені осколки та повпивалися в підлогу.

Дерев'яний храм Різдва Пресвятої Богородиці Пошкоджений фасад, встановлено нові вікна замість пошкоджених. Вид на схід будівлі

Дерев'яний храм Різдва Пресвятої БогородиціФрагмент пошкоджених фасаду та ґанку. Вид на захід будівлі

Дерев'яний храм Різдва Пресвятої Богородиці Фрагмент пошкоджених фасаду та ганку. Вид на північний захід будівлі

Дерев'яний храм Різдва Пресвятої Богородиці Пошкоджене вікно другого поверху

Дерев'яний храм Різдва Пресвятої Богородиці Парафіяни йдуть з храму. Вид на південь будівлі


Дерев'яний храм Різдва Пресвятої Богородиці Отець Олександр Ярмольчик на тлі пошкодженого храму розповідає про обстріли. Вид на південний захід будівлі.

Дерев'яний храм Різдва Пресвятої Богородиці

Частина вівтаря, вкрита поліетиленом для ремонту, фрагменти стін, зашиті OSB

Дерев'яний храм Різдва Пресвятої Богородиці

Фрагмент пошкодженої бані, вибиті шибки у вікнах, вид зсередини

Дерев'яний храм Різдва Пресвятої Богородиці

Фрагмент стіни, зашитої OSB після обстрілів

Дерев'яний храм Різдва Пресвятої Богородиці

Ікона Божої матері, демонтована на час ремонту

Дерев'яний храм Різдва Пресвятої Богородиці

Ікони, церковне начиння, демонтовані на час ремонту

На щастя, в дерев'яній будівлі храму, яка зберегла свій первісний вигляд від часів побудови, не сталося загоряння, бо тоді від церкви нічого б не залишитися, а отже, як підкреслює настоятель, було б нічого передати нащадкам.

Наразі зусиллями парафіян, меценатів і волонтерів триває відбудова храму, проте коштів катастрофічно бракує, оскільки війна триває, і першочерговою є підтримка Збройних сил України.

Отець Олександр розповідає, що на території церкви російські загарбники розташували свою техніку.


Матеріал підготовлено в рамках проєкту "Документування впливу війни на культурний сектор в Україні", що здійснюється Інститутом масової інформації у партнерстві з ЮНЕСКО. Дана публікація не виражає будь-якої думки з боку ЮНЕСКО. Автор несе відповідальність за вибір і представлення матеріалів, а також за висловлені в них думки, які не обов’язково відповідають ЮНЕСКО та не зобов’язують Організацію до будь-яких дій.
Автор фоторепортажу: Юлія Бельська, фотограф, член Національної спілки фотохудожників України, оператор, куратор міжнародного фестивалю пінхол-фотографії Pavlovka Pinhole Fest.

Бровари
Київщина
Війна з Росією
ПЦУ
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