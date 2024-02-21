Карта бойових дій за період 14–21 лютого: окупація Авдіївки. Які міста ворог обрав наступними?

Окупація Авдіївки

Широкомасштабний наступ на Авдіївку тривав трохи більше ніж чотири місяці. Заради переможного подарунка Путіну напередодні "виборів" зс РФ, попри шалені втрати, постійно атакували місто кількістю понад 40 тис. солдатів. За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони знищили не менш ніж 47 тис. окупантів і 364 танки, тобто мінімум 7-8 бригад рашистів втратили свою боєздатність. Упродовж трьох місяців росіяни намагалися оточити місто, однак для цього потрібно було забезпечити просування армії на відкритій місцевості. За наявності боєприпасів і дронів Сили оборони зуміли повністю зірвати цей план. Після цього штаб загарбників пішов на штурм міста "в лоб", поклавши у м’ясних штурмах значну кількість своїх людей. Але цей людський вал зумів переломити наш захист. Втрати росіян у живій силі вимірюються 9-10 до одного українця, а в техніці – 1 до 17.

ЗСУ відвели більшість військових на заздалегідь підготовлені позиції, однак, зібравши великий наступальний кулак, росіяни продовжують атакувати. Зокрема, останніми днями найбільш запеклі бої точаться за село Ласточкине, через яке раніше пролягала логістична магістраль до Авдіївки. Впродовж двох днів російські пропагандисти не раз заявляли про взяття села, однак наразі це лише їхні фантазії.

Також рашисти зуміли пробитися до підступів села Невельське, що на південь від Авдіївки. Вони не припиняють атаки на Первомайське та Георгіївку, через які пролягає дорога до наступних великих цілей ворога – міст Покровськ і Курахове відповідно.

Водночас поспішність і масованість наступу росіян дала змогу ЗСУ не тільки знищувати кілька днів поспіль рекордні понад 1200 окупантів, а й упродовж 7 днів збити 7 найновіших винищувачів Су-34 і Су-35.

Вугледар – наступна мета окупанта

Штурм села Новомихайлівка впродовж тижня суттєво посилився. З північного фронту рашисти зуміли відтіснити Сили оборони біля села Побєда. Саме село, в якому до війни жило 114 людей, потрапило в сіру зону та, ймовірно, невдовзі буде окуповане. З південного фронту ворог також пробився на кілька кілометрів у напрямку села Водяне. Таким чином росіяни намагаються взяти Новомихайлівку в кліщі, збільшивши тиск з обох флангів. У самому селі тривають бої на східних околицях. У разі подальшого просування ворога на захід у напрямку сіл Водяне чи Костянтинівка під загрозою тилового удару опиниться Вугледар, який із середини 2022 року відбив не один масований штурм загарбників. Біля самого Вугледара окупанти також почали ходити в наступ механізованими колонами. Але радше не для штурму міста, а для розосередження сил наших військових.

Окрім того, якщо ворог зуміє відкинути Сили оборони на захід на 15 км, то убезпечить від нашої артилерії основну залізничну гілку з Донецька в Маріуполь, а отже, і на південний фронт у Запоріжжі.

Часів Яр готується до оборони, бої за тиждень

Окупанти підбираються все ближче до Часового Яру. Наразі на заваді до облоги міста стоять 2 села – Іванівське і Богданівка. За тиждень ворог зумів тут відтіснити ЗСУ на кількасот метрів на двох локаціях. Бої вже давно тривають на східних околицях цих сіл. Втім присутність Сил оборони в Кліщіївці не дає рашистам змоги наступати широким фронтом. Кліщіївка та сусідня Андріївка перебувають під щоденними атаками, однак вигідні захисні позиції дають нашим воїнам перевагу. Але після окупації Авдіївки росіяни можуть перекинути під Бахмут нові резерви та з весни розпочати ще більш інтенсивний наступ на Часів Яр, щоб відкрити собі перспективи Краматорсько-Слов’янської кампанії.

Карта атак росіян на Роботине, Запорізький фронт

На південному фронті рашисти зосередили значну кількість резервів. Складається враження, що до чергового "обрання" Путіна царем зс РФ хочуть зробити йому ще один подарунок – ліквідувати Роботинський виступ, який ЗСУ зуміли пробити в ході літнього контрнаступу.

Між Роботиним і Вербовим окупантам також вдалося пробитися на декілька сотень метрів углиб нашої оборони. За останні кілька днів російська навала атакувала Роботине з трьох боків і відтіснила ЗСУ до його околиць, а подекуди й углиб.

Утім пізніше Сили оборони здійснили контрнаступ і частково відкинули окупантів. Зараз біля села точаться активні бої зі змінним успіхом. У понеділок Генштаб повідомляв, що в атаці на Роботине росіяни втратили понад 150 солдатів і 18 одиниць техніки.

Карта бойових дій на Луганщині

Росіяни вже другий тиждень поспіль намагаються розвинути свій успіх на Куп’янському напрямку біля сіл Табаївка, Піщане і Котлярівка. Вони намагалися штурмувати Сили оборони, які тримають рубіж Іванівка - Котлярівка з обох флангів, однак без результатів. Так само ЗСУ відбили спроби зайти їм в тил через село Піщане.

Водночас на Лиманському напрямку окупанти відчайдушно прагнуть зрізати український плацдарм на лівому березі річки Жеребець та максимально наблизитись до наступальної кампанії на Лиман. За тиждень вони зуміли захопити ще шматок сірої зони між селами Терни і Ямполівка. Наразі в цій зоні продовжуються запеклі бої.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій