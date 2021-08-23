Київський фунікулер знову запрацював 23 серпня

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація з посиланням на КП "Київпастранс".



"Під час щорічного закриття система безпеки вагонів фунікулера успішно пройшла статичні і динамічні випробування під великим навантаженням. Також фахівці обстежили шляхи, контактну мережу і виконали поточний ремонт вагонів підйомників", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що ремонтні роботи проводяться щорічно влітку через маленький пасажиропотік. У липні-серпні фунікулером користуються до 2 тис. пасажирів на день - це майже вдвічі менше, ніж в інші сезони.

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