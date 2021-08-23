Київський фунікулер знову запрацював 23 серпня
Роботу київського фунікулера відновлено о 12:00 23 серпня після щорічного планового ремонту
Про це повідомляє Київська міська держадміністрація з посиланням на КП "Київпастранс".
"Під час щорічного закриття система безпеки вагонів фунікулера успішно пройшла статичні і динамічні випробування під великим навантаженням. Також фахівці обстежили шляхи, контактну мережу і виконали поточний ремонт вагонів підйомників", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ремонтні роботи проводяться щорічно влітку через маленький пасажиропотік. У липні-серпні фунікулером користуються до 2 тис. пасажирів на день - це майже вдвічі менше, ніж в інші сезони.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 30.94Продаж 31.42
- Актуальне
- Важливе