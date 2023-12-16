Кількість боєзіткнень й авіаударів зменшилась, але росіяни активно залучають артилерію і піхоту: ситуація на Таврійському напрямку
На Таврійському напрямку минулої доби росіяни зменшили кількість бойових зіткнень й авіаційних ударів. Втім, окупанти продовжують здійснювати активні піхотні атаки та артилерійські обстріли
Про це інформує командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Так, в операційній зоні "Таврія" минулої доби російські загарбники завдали 6 авіаударів, провели 55 бойових зіткнень та здійснили 601 артобстріл.
Сили оборони стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках.
Загальні втрати ворога минулої доби склали 413 осіб та 19 одиниць техніки.
- За даними Генштабу ЗСУ, загалом минулої доби між російськими окупантами й українськими захисниками на фронті відбулося 96 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак ЗСУ відбили на Бахмутському та Авдіївському напрямках і ліквідували ще майже тисячу окупантів.
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