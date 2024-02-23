Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Холодна війна, що призвела до вторгнення РФ в Україну: Netflix випустив трейлер нового документального серіалу

Холодна війна, що призвела до вторгнення РФ в Україну: Netflix випустив трейлер нового документального серіалу

23 лютого, 2024 п'ятниця
14:51
Кіно На фото: кадр з "Поворотний момент: Бомба та холодна війна"

На Netflix вийде третій сезон документального серіалу "Поворотний момент", який буде присвячений періоду від розробки атомної бомби до вторгнення РФ в Україну

Трейлер оприлюднили на YouTube-каналі Netflix.

Стримінговий сервіс Netflix опублікував офіційний трейлер документального серіалу "Поворотний момент: Бомба та холодна війна", який є останньою главою багатосерійних документалок після "Поворотний момент: 9/11" і "Поворотний момент: Війна з терором". 

Третій розділ у цій франшизі знятий Luminant Media та режисером документальних фільмів Браяном Неппенбергером. "Поворотний момент: Бомба та холодна війна" досліджуватиме історію холодної війни, починаючи від розробки атомної бомби під час Другої світової війни та драматичного поширення ядерної зброї в наступні десятиліття до розпаду Радянського Союзу та приходу Володимира Путіна і російського вторгнення в Україну. 

"Серіал містить нові інтерв’ю з відомими політиками, журналістами та людьми, які пережили історію, і є дослідженням конфлікту між США та Радянським Союзом, що триває десятиліття, у межах поточних подій, які показують, що холодна війна триває і світ залишається на порозі ядерної війни", - йдеться в описі серіалу.

Протягом 9 серій буде показано понад 100 інтерв’ю, проведених у 7 країнах світу, які розкривають глибоко особисті історії, які показують, наскільки холодна війна змінила життя та вплинула на світову історію. 

"Від тих, хто пережив атомну бомбу, скинуту на Хіросіму, до масштабних зйомок в Україні, Німеччині та деяких колишніх радянських республіках, серіал містить інтерв’ю з шістьма нинішніми чи колишніми світовими лідерами, включаючи президента України Володимира Зеленського, а також відомих політичних діячів, як-от секретаря НАТО Єнса Столтенберга, колишнього директора ЦРУ Роберта Гейтса і колишнього держсекретаря Кондоліза Райса", - повідомляється в описі. 

Премʼєра серіалу відбудеться 12 березня 2024 року на Netflix.


 

Теги:
Культура
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Netflix
Читайте також:
фейк
21 лютого, 2024 середа
"Західні куратори вважають Зеленського неефективним, а в Авдіївці були таємні катівні": російські фейки за 20 лютого
Авдіївська, коксохімічний завод, коксохім
21 лютого, 2024 середа
"Точно не 47 тис.": військовий експерт Ступак назвав імовірну кількість загиблих під Авдіївкою росіян
Сергій Лавров
23 лютого, 2024 п'ятниця
"Зеленський перетворив українців на "витратний матеріал": російські фейки за 22 лютого
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.21
    Купівля 38.21
    Продаж 38.74
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
23 лютого
15:35
Інтерв’ю
Валерій Пекар
Не потрібно відбудовувати Україну зразка 1970 року, треба побудувати Україну зразка 2030 року, - громадський діяч Пекар
15:33
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
РФ має змогу використовувати проти України майже 300 бойових літаків, - ГУР
15:32
Верховна Рада
ВР у першому читанні схвалила законопроєкт про єдину роумінгову систему з ЄС
15:24
На фото: Олексій Залевський
"Не хотів би спекулювати на цій темі": у режисера Залевського діагностували некроз кісток
15:23
Оновлено
Придністров'я
У невизнаному Придністров'ї готуються просити Путіна приєднати регіон до РФ. Кишинів і Київ відреагували
15:12
Оновлено
Польсько-український конфлікт
У Польщі невідомі висипали український ріпак із зерновозів: посольство надіслало Варшаві ноту
15:06
Це не та ситуація, яку можна назвати критичною: військовослужбовець ЗСУ Тимочко про бої на сході України
15:05
Оновлено
Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен
Зеленський прибув до Львова та підписав з прем'єркою Данії Фредеріксен безпекову угоду
15:01
Уряд виділив 515 млн грн на створення військового меморіального кладовища
14:56
військовий квиток, мобілізація
У Раді розповіли, коли профільний комітет почне розгляд законопроєкту про мобілізацію перед другим читанням
14:44
Аякс, Ліга конференцій
Ліга конференцій: відбулося жеребкування 1/8 фіналу
14:35
Такер Карлсон і Путін
У РФ школярів примушують проводити дебати за темами інтерв’ю Путіна Карлсону, - Спротив
14:34
Верховна Рада
ВР прийняла законопроєкт про доброчесне лобіювання
14:04
OPINION
Олексій Голобуцький
Росія заплатить у будь-якому випадку
14:02
Анатолій Трубін (ліворуч), Бенфіка - Зальцбург, Ліга чемпіонів
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
13:59
вітер
У Києві та області оголосили штормове попередження
13:53
OPINION
Олексій Мустафін
Заблокувати Польщу
13:40
Джо Байден
"Путін сильно прорахувався": Байден виступив із заявою до другої річниці повномасштабного вторгнення та оголосив нові санкції проти РФ
13:34
військовий квиток, мобілізація
Нардеп Федієнко запропонував дозволити українцям фіксувати порушення ТЦК на камеру
13:18
інгушетія
Верховна Рада визнала право інгуського народу на створення незалежної держави
13:06
Шмигаль
"Готові до розумних компромісів": Шмигаль про переговори з Польщею щодо ситуації на кордоні
13:06
Тарас Кремінь
Кремінь розповів, яку суму штрафів сплатили порушники мовного законодавства у 2022-2024 роках
13:03
Кабмін
Кабмін затвердив весняну індексацію пенсій в Україні на 8%
12:55
Ексклюзив
Євген Дикий
Екскомандир взводу батальйону "Айдар" припустив, що Путін пообіцяв Закарпаття Орбану як вірному союзнику
12:45
На фото: Девін Ретрей
Зірка "Сам удома" Девін Ретрей визнав себе винним у домашньому насильстві
12:38
Оновлено
військовий квиток, мобілізація
"Вони могли б воювати": оборонний комітет ВР розглядає питання мобілізації ув'язнених
12:33
Митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП
Митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП отримав четверту підозру за розпалювання міжрелігійної ворожнечі
12:33
Фінляндія, Україна
На війні в Україні загинув 21-річний доброволець з Фінляндії
12:25
Стадіон Динамо ім. Лобановського
УПЛ: Розклад матчів та трансляцій 18-го туру чемпіонату України
12:17
Путін
Британська розвідка пояснила, навіщо Путін продовжує "зачищати" інформпростір у РФ
12:07
Оновлено
санкції проти РФ
ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти РФ, у списках - причетні до депортації українських дітей
12:07
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Харчова мафія знову рветься до годівниці міноборони
12:04
Ексклюзив
блокада кордону
Як українські водії живуть у чергах на кордоні. Репортаж Еспресо
12:03
Андрій Хливнюк
Фронтмен "Бумбокс" та військовий Хливнюк розповів, за яких умов співатиме російськомовні хіти
12:01
Інтерв’ю
Як Росія викрала Крим. Пояснює історик Сергій Громенко
11:58
Оновлено
Верховна Рада
Рада підтримала законопроєкт про демобілізацію строковиків
11:48
Ексклюзив
Авдіївка
Окупанти навіть після захоплення Авдіївки бояться пересуватися містом, - Згурець
11:28
Огляд
світ, міжнародний огляд
Військова стратегія України: вижити в 2024 році, щоб перемогти в 2025 році. Акценти світових ЗМІ 23 лютого
11:16
Сумська образила свого племінника, який дав інтерв'ю про її доньку Паперну, яка знімається в російських серіалах
11:16
Огляд
Хто може виїжджати за кордон?
Які категорії чоловіків мають право на виїзд за кордон та чи можна оскаржити рішення про відмову
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV