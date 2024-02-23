Холодна війна, що призвела до вторгнення РФ в Україну: Netflix випустив трейлер нового документального серіалу

Трейлер оприлюднили на YouTube-каналі Netflix.

Стримінговий сервіс Netflix опублікував офіційний трейлер документального серіалу "Поворотний момент: Бомба та холодна війна", який є останньою главою багатосерійних документалок після "Поворотний момент: 9/11" і "Поворотний момент: Війна з терором".

Третій розділ у цій франшизі знятий Luminant Media та режисером документальних фільмів Браяном Неппенбергером. "Поворотний момент: Бомба та холодна війна" досліджуватиме історію холодної війни, починаючи від розробки атомної бомби під час Другої світової війни та драматичного поширення ядерної зброї в наступні десятиліття до розпаду Радянського Союзу та приходу Володимира Путіна і російського вторгнення в Україну.

"Серіал містить нові інтерв’ю з відомими політиками, журналістами та людьми, які пережили історію, і є дослідженням конфлікту між США та Радянським Союзом, що триває десятиліття, у межах поточних подій, які показують, що холодна війна триває і світ залишається на порозі ядерної війни", - йдеться в описі серіалу.

Протягом 9 серій буде показано понад 100 інтерв’ю, проведених у 7 країнах світу, які розкривають глибоко особисті історії, які показують, наскільки холодна війна змінила життя та вплинула на світову історію.

"Від тих, хто пережив атомну бомбу, скинуту на Хіросіму, до масштабних зйомок в Україні, Німеччині та деяких колишніх радянських республіках, серіал містить інтерв’ю з шістьма нинішніми чи колишніми світовими лідерами, включаючи президента України Володимира Зеленського, а також відомих політичних діячів, як-от секретаря НАТО Єнса Столтенберга, колишнього директора ЦРУ Роберта Гейтса і колишнього держсекретаря Кондоліза Райса", - повідомляється в описі.

Премʼєра серіалу відбудеться 12 березня 2024 року на Netflix.



