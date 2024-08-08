Зірка "Чорної пантери" Конні Чіуме померла у 72-річному віці
Південноафриканська акторка Конні Чіуме, відома роллю лідерки племені Зававарі у фільмах Marvel "Чорна пантера" і "Чорна пантера: Ваканда назавжди", померла в лікарні
Про це пише Deadline.
Південноафриканська акторка Конні Чіуме, яка вважається однією з найуспішніших у своїй країні, померла 6 серпня в лікарні Йоганнесбурга. Їй було 72 роки.
Чіуме найбільше відома своєю роллю лідерки племені Зававарі у фільмі Marvel "Чорна пантера" та сиквелі "Чорна пантера: Ваканда назавжди", що вийшов на екрани в 2022 році.
Родина акторки повідомила про її смерть у соцмережах. Причина не розголошується.
На повідомлення відреагував також уряд Південної Африки. У соцмережі X зазначили: "Наші щирі співчуття родині, друзям і колегам легендарної акторки Конні Чіуме, володарки багатьох нагород. Її видатна робота завжди буде в памʼяті".
Конні Чіуме народилася 5 червня 1952 року в південноафриканській провінції Велком. Вона вивчилася на медсестру, а потім - на вчительку.
Наприкінці 1970-х років Чіуме приєдналася до мандрівної музичної групи, перш ніж отримати роль у південноафриканському мюзиклі "Іпі Нтомбі".
Повернувшись до Південної Африки після завершення апартеїду, вона знялася в багатьох серіалах і фільмах до прориву в Голлівуді - зйомок у
фільмах Marvel. Реакція критиків і глядачів була більш ніж достатньою, щоб гарантувати її повернення через п’ять років у фільмі "Чорна пантера: Ваканда назавжди".
Відтоді вона з’явилася в серіалах "Серце мисливця" та "Скоро настане ніч", а також знялася для альбому Бейонсе Black is King (2020).
У Чіуме залишилося троє дітей і п'ятеро внуків.
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