Про це і не тільки писали світові медіа 18 травня:

The New York Times

Видання пише про те, що останнім часом серед союзників України стоїть питання, чи надсилати літаки F-16. Сполучені Штати протистоять натиску Європи щодо передачі потужних винищувачів. Але питання, чи пом’якшиться ситуація, як це було раніше з танками, гранатометами та ракетами ППО. Більше про те, що таке літаки F-16 і навіщо вони Україні, читайте у матеріалі.

Росія завдала вже дев'ятого удару по Києву вночі 18 травня. Зазначається, що під час безпрецедентної серії обстрілів на місто було націлено кілька крилатих ракет, усі вони були збиті засобами ППО. Ракетні удари також були завдані вночі по південному портовому місту Одеса, один з яких оминув протиповітряну оборону та вразив ціль промислової інфраструктури. Один мирний житель загинув, ще двоє отримали поранення. Загалом протиповітряна оборона перехопила 29 із 30 ракет, випущених по Україні за ніч.

Фото: reuters

Україна та Китай домінуватимуть на саміті G7, але приховується нова загроза, зауважують американські журналісти. Президент США Джо Байден розпочав свою скорочену азійську поїздку в місто Хіросімі, яке, до речі, є нагадуванням світу про те, що відбувається, коли жорстока війна переростає в ядерну. Він підготувався до обговорення зі своїми найближчими союзниками двох ключових питань: як краще озброїти Україну, коли вона починає контрнаступ проти російських загарбників, і як уповільнити або зупинити спад у відносинах з Китаєм. Крім того, очікується, що лідери G7 проведуть перші переговори щодо спільного регуляторного підходу до генеративного штучного інтелекту.

Йдеться про ще одну так звану жертву війни в Україні – Росія вкрала нормальний досвід підліткового життя у молоді, зокрема у тих, хто живе у прифронтових містах, розповідаючи про підлітків у Слов'янську. Так, вторгнення РФ в Україну завдало величезної прямої шкоди, вбивши десятки тисяч людей і змусивши мільйони українців залишити свої домівки. Але тепер у підлітків, подібних до тих у Слов’янську, які живуть поблизу зони бойових дій, тусуються в зруйнованих містах, куди регулярно залітають ракети, немає звичайного підліткового життя.

Видання каже, що обмеження ціни на нафту допомогло знизити доходи Росії. Напередодні зустрічі G7 в Японії зауважується, що лідери групи готові відзначити результати нових зусиль зі стабілізації світових ринків нафти та покарання Москви. Офіційні та ринкові дані свідчать про те, що ця ідея допомогла досягти подвійних початкових цілей після того, як у грудні минулого року почало діяти обмеження ціни. Імовірно, це змушує Росію продавати свою нафту дешевше, ніж інші великі виробники, оскільки ціни на сиру нафту суттєво впали порівняно з рівнем, який був відразу після вторгнення Росії в Україну.

Повідомляється також, що через вибух на залізничній колії між Сімферополем і Севастополем в окупованому Росією Криму зійшов з рейок вантажний поїзд, що перевозив зерно. Видання пише, що це був один з останніх із серії вибухів, які вразили російську інфраструктуру, у той час, коли Київ готує довгоочікуваний контрнаступ.

Крім того, зазначається, що найвищий дипломат Китаю Лі Хуей, який днями відвідав Україну вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії, завершив переговори з президентом Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами, але без суттєвого прориву в зусиллях Пекіна просувати свій мирний план припинення вогню.

The Washington Post

Київ знову сколихнув ракетний удар, а система протиповітряної оборони "Patriot" все ще працює, про що кажуть у США, пише видання. На місто впали уламки ракет, але постраждалих немає. Раніше українські чиновники відкинули заяву Росії про знищення однієї з подарованих Заходом систем ППО "Patriot", вартістю мільярд доларів. Представник оборонного відомства США заявив, що система зазнала непрямого ураження російського вогню в Київській області, але все ще здатна виконувати місію.

Попри те, що під час війни в Росії спостерігається сплеск випадків державної зради, арешти за державну зраду трьох російських науковців, які працюють над гіперзвуковими ракетними технологіями в одному з інститутів у Сибіру, ​​викликали рідкісний публічний резонанс з боку наукової спільноти Росії. У відкритому листі російські вчені протестували проти арешту академіків, стверджуючи, що ці інциденти поширили страх, і попереджаючи, що в результаті цього дослідження зброї можуть провалитися.

CNN

Контрнаступ України оповитий плутаниною, але таким може бути план, пише видання. Невпинне точкове бомбардування російських військових цілей, натяки на невеликий український десант уздовж окупованого східного берега Дніпра, вибухи на складах палива та інфраструктурних об'єктах всередині Росії та в окупованих нею містах – все це можна розглядати як індикатори. Можливо, ми дізнаємося про початок контрнаступу лише тоді, коли виявляться його перші відчутні результати. Багато з того, що відбувається, не висвітлюється на публіці. Ціль цієї плутанини, очевидно, полягає в тому, щоб вивести Москву з рівноваги, зробити нездатною оцінити, чи кожна нова атака українських сил є "цією" чи просто черговим дослідженням.

Китайський лідер Сі Цзіньпін цього тижня розгортає червону доріжку для країн Центральної Азії – Пекін намагається розширити свій вплив на регіон, який довгий час вважався сферою впливу Росії. Як повідомомляє видання, лідери Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану збираються в центральному китайському місті Сіань на саміт, який розпочався 18 травня. За даними державних ЗМІ Китаю, це перша особиста зустріч глав держав з Китаєм з моменту встановлення дипломатичних відносин після розпаду Радянського Союзу. Ця зустріч відбувається в той час, коли регіон бореться з наслідками економічного впливу сусідніх країн через війну Росії в Україні.

Фото: Reuters

За словами високопоставленого європейського чиновника, Євросоюз не планує формально вводити санкції проти російської державної атомної компанії "Росатом" у своєму одинадцятому санкційному пакеті. Чиновник повідомив, що, хоча країни-члени зменшують свою залежність від російської енергії, блок формально не буде нспрямований на "Росатом" у майбутньому пакеті. Разом з тим, ЄС упевнений , що план санкцій щодо російських діамантів буде введено в дію на зустрічі G7 в Японії.

Також пропонується аналіз, що може означати цьогорічна зустріч G7 для війни в Україні, яка є особливою не лише через місце проведення – у місті Хіросіма в Японії. Окрім ядерної символіки, йдеться також про погрози з Москви, те, що саміт відбувається практично на порозі Китаю. Журналісти також називають цю зустріч "бампер-самітом". Більше читайте у матеріалі.

Лідер приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бійці просунулися в Бахмуті в умовах запеклих боїв в оточенні будівель, що залишилися під контролем українських військ. Бос російських найманців також додав, що залишилися українські позиції, які оточити не вдалося через нещодавнє відведення російських десантників.

Вирішальна зернова угода, спрямована на запобігання глобальній продовольчій кризі після вторгнення Росії в Україну, була продовжена на два місяці. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у середу, що досягнуто домовленості з Росією та Україною про продовження чорноморської зернової угоди. Тепер угода була реанімована втретє після того, як над її виживанням висів знак питання. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що наступні два місяці стануть вирішальними, коли мова йде про майбутнє чорноморської зернової угоди, яка дозволяє безпечно експортувати зерно з українських портів. Більше про те, чому угода важлива, хто основні гравці та хто виграє від неї, у матеріалі.

The Guardian

Пропонується репортаж з окупованого Маріуполя. Місцеві розповідають, що зруйноване місто за рік після російської окупації нагадує СРСР, кажуть про примітивні стандарти життя, пропаганду в школах і постійний ризик арешту. За словами людей, які вважали, що Росія залишиться назавжди, настрій у Маріуполі кардинально змінився, там тепер очікують швидкого наступу українських військових, щоб повернути місто.

Україна заявила представнику Китаю, що не віддасть території Росії в якості ціни за мир. Лі Хуей, китайський дипломат найвищого рангу, який відвідав Україну після російського вторгнення, перебуває в європейському турі, щоб просувати мирний план Пекіна.

Московський суд заарештував відомого кінопродюсера Олександра Роднянського та театрального режисера Івана Вирипаєва за "розповсюдження неправдивої інформації" про російську армію. Перші судові засідання щодо Роднянського та Вирипаєва відбулися 27 квітня, але суд повідомив про них лише 17 травня. Зазначається, що Роднянський і Вирипаєв, які перебувають за межами Росії, будуть взяті під варту після того, як російській владі вдасться їх затримати або добитися екстрадиції. МВС Росії додатково оголосило Вирипаєва у федеральний розшук.

Командир ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинувачує російську армію в тому, що вона залишила його війська без підмоги в Бахмуті. Бос російських найманців звинуватив регулярні частини російської армії у відступі на 570 метрів на північ від східноукраїнського міста Бахмут, залишивши фланги його власних бойовиків.

Водночас зазначається, що українські війська просунулися в районі Бахмута. Речник українських військ на сході Сергій Череватий заявив, що війська просунулися в частині Бахмута більш ніж на 1700 м. "Незважаючи на те, що наші підрозділи не мають переваги в техніці... та особовому складі, вони продовжували наступати на флангах і подолали відстань від 150 до 1700 метрів", – сказав Череватий в телеефірі.

Також повідомляється, що Чорноморський зерновий коридор, який мав би забезпечити безпечне постачання українського продовольства на світові ринки, досі не відновив роботу, незважаючи на заяви Туреччини та Росії про продовження угоди.

Фото: gettyimages

BBC

А колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав французького президента Еммануеля Макрона "нудотним" та "лизуном Путіна" через поїздку до Москви, щоб зустрітися з Володимиром Путіним.

Минув рік після захоплення росіянами Маріуполя, а металургів Азовсталі, яким вдалося виїхати з міста, досі переслідують привиди минулого. Більше про те, як живуть маріупольські металурги, розповідається у репортажі видання.

В ніч проти 18 травня росіяни вкотре атакували ракетами та дронами всю Україну, через що оголосили масштабну повітряну тривогу. Одна людина загинула, ще двоє поранені внаслідок влучання ракети у промисловий об'єкт біля Одеси. Масований ракетний удар по Києву вдалось відбити. Вибухи також лунали в центральних районах країни – на Вінниччині, Хмельниччині та Житомирщині. Більше про чергову атаку йдеться у статті.

Gazeta Wyborcza

Видання розповідає, як у лікарні в Ленчні польські та американські хірурги оперують українських дітей. Іноді це дуже складні процедури. У країні, яка перебуває у стані війни, це було б неможливо. Детальніше про історії врятованих дітей читайте тут.

Також пропонується історія українського спортсмена Ігоря Юкальчука. Роки занять карате навчили його самодисципліни. Але він навіть не підозрював, що колись це стане у нагоді в окопі. "Я був не єдиним спортсменом у загоні. Зі мною було кілька хлопців з інших видів спорту, а також тренери з нашої федерації карате. Один з них, Віталій, на жаль, помер. Сподіваюся, я буду наступним", – розповів чоловік журналістам.

Йдеться про те, що під гаслом створення альтернативи Суецькому каналу Росія уклала з Іраном угоду про будівництво залізниці. Він має на меті забезпечити транзит російських товарів через Іран до країн Перської затоки та Азії. Війна проти України обмежила транспортне сполучення Росії зі світом через Європу. Москва хоче уникнути цих перешкод, повернувши свої шляхи сполучення із заходу на південь.

Видання аналізує, чи може війна в Україні стати поштовхом до легалізації громадянських союзів. Прогресуюча дерусифікація країни пришвидшила й деякі інші процеси – зазначають експерти, які спостерігають за поточними трансформаціями українського суспільства. Цього року Верховна Рада України розглядатиме два законопроєкти, ухвалення яких дозволить реєструвати партнерство також для осіб однієї статі. Тож журналісти говорять про те, чого слід очікувати.