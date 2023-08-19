Про це співзасновниця благодійного фонду Dignitas Люба Шипович розповіла у програмі "Війна і волонтери" журналістки "Еспресо".

"Обмеження, які Китай введе у вересні, точно вплинуть на ринок малих дешевих FPV-дронів, – каже Люба Шипович. – Ми вже знаємо, що будуть введені експортні обмеження на камери тепловізійні, камери на модулі зв'язку. Поки що не дуже зрозуміло, як ці обмеження застосовуватимуть: чи це перевірятимуть, чи просто будуть вказівки компаніям не продавати в Україну. Якщо буде просто заборона продажу в Україну, то ми вже багато товарів навчилися завозити через треті країни. Звичайно, дрони тоді трошки подорожчають, збільшиться час на їх доставку".

Люба Шипович переконана: Україні потрібно відходити від залежності від Китаю, щоб мати хоча б якусь передбачуваність.

"Китай не є передбачуваним партнером чи союзником у цій війні. Вони наразі продають і ворогу, і нам, – наголошує Люба Шипович. – Заводи виготовляють комплектуючі й для російських, і для українських безпілотників. Дуже часто це змагання бізнесу: хто більше заплатить, той і забирає, хто більше замовлення зробив, той і отримає першим. Але ці обмеження натякають, що можуть бути й політичні впливи. Тобто що Росія могла просто попросити не продавати Україні. Тому поки що ми не знаємо, як працюватимуть обмеження. Але такі кроки показують нам, що не варто сильно розраховувати на Китай і будувати будь-які розрахунки, базуючись тільки на китайських комплектуючих".

Люба Шипович зазначила, що Китай не унікальний у світі своїми розробками. Схожі комплектуючі виготовляють в інших країнах, але там вони дорожчі.

"Є в Південній Кореї, в Гонконзі, в Норвегії, тобто можна з усього світу збирати, але вартість таких комплектуючих значно і значно вища. Тому будь-які обмеження з боку Китаю будуть здорожчувати і, відповідно, зменшувати кількість вироблених дронів. Бо наш фінансовий ресурс обмежений, у той час, коли в Росії він мало не безмежний завдяки нафтовим і газовим грошам. Росія може вкладати мільярди доларів у виробництво. Ми знаємо вже про запущений завод із виробництва "шахедів" у Татарстані, величезну кількість збірок FPV-дронів у різних містах РФ. А ми, на жаль, дуже сильно обмежені у фінансах, тому чим дорожче буде обходитися виготовлення дронів, тим менше в нас їх буде", – підсумувала Люба Шипович.