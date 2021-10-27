Кличко: COVID-місць із киснем у лікарнях Києва скоро може не вистачити через темпи розповсюдження коронавірусу
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через темпи розповсюдження коронавірусу незабаром у столичних лікарнях може не вистачити місць із киснем
Про це він повідомив у Telegram.
"Друзі! Вірус стрімко охоплює столицю. За минулу добу в Києві - понад 1400 нових хворих. Померли 54 людини, серед яких однорічний хлопчик. Більш, як 560 госпіталізованих за добу", - зауважив Кличко.
За його словами, кількість хворих, які потребують госпіталізації, зростає. Переважна більшість із них - у важкому стані.
"Як стверджують фахівці Київської міської клінічної лікарні №4, однієї з опорних для лікування пацієнтів із коронавірусом, 97% відсотків госпіталізованих у цей заклад – невакциновані. Щодня в лікарні приймають понад 40 карет швидкої допомоги. І чимало лікарів, які працюють в бригадах швидких, говорять про необхідність запровадження локдауну. Бо від такої кількості хворих медики працюють уже на межі своїх можливостей", - наголосив Кличко.
Так, у лікарнях столиці підготовлені майже 6 тис. ліжок для хворих на коронавірус і влада продовжує готувати додаткові ліжка.
"З обладнаних подачею кисню (а це 95% від загальної кількості) заповнені сьогодні майже 66% ліжок. І з такими темпами розповсюдження вірусу місць із киснем скоро може не вистачати", - наголосив Кличко.
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