Кличко пообіцяв, що тепло і гаряча вода для киян не здорожчають: на це витратять 2 млрд грн

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.



"Столиця виділила два мільярди гривень із бюджету міста, аби покрити різницю вартості газу теплопідприємствам - щоб цього опалювального сезону на тепло і гарячу воду для населення не підвищувалася", - цитує пресслужба слова мера Києва Віталія Кличка.



Однак, зауважив мер, у Києві інша критична ситуація: з 12 теплогенеруючих підприємств країни на десяти - недостатні запаси енергоносіїв. Така ситуація, в разі великих морозів, може призвести до віялових відключень.



Кличко додав, що Україна сьогодні може збільшити видобуток власного газу і менше залежати від світової ціни на газ. На його думку, необхідно зібрати енергетичний штаб і ухвалити важливі рішення для досягнення цієї мети.

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