Кличко пообіцяв, що тепло і гаряча вода для киян не здорожчають: на це витратять 2 млрд грн
Київ виділив 2 млрд грн на покриття різниці вартості газу теплопідприємствам, аби не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Столиця виділила два мільярди гривень із бюджету міста, аби покрити різницю вартості газу теплопідприємствам - щоб цього опалювального сезону на тепло і гарячу воду для населення не підвищувалася", - цитує пресслужба слова мера Києва Віталія Кличка.
Однак, зауважив мер, у Києві інша критична ситуація: з 12 теплогенеруючих підприємств країни на десяти - недостатні запаси енергоносіїв. Така ситуація, в разі великих морозів, може призвести до віялових відключень.
Кличко додав, що Україна сьогодні може збільшити видобуток власного газу і менше залежати від світової ціни на газ. На його думку, необхідно зібрати енергетичний штаб і ухвалити важливі рішення для досягнення цієї мети.
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