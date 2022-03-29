Коли збірна буде грати в Україні я попрошу щоби прийшло якнайбільше воїнів на цей футбол, - Петраков

Про це розповів тренер Національної збірної з футболу Олександр Петраков, інформує Еспресо.TV.

"Не можу навіть повірити в те, що сталося. Коли все сталося, мені зателефонував син і розповів, що почалася війна. Для мене більше немає такої держави, як Росія, ні людей, ні друзів уже в мене там немає. Складно говорити. Це на віки, мій син і онук нічого спільного з росіянами не матимуть. Не може їм бути прощення, зараз вони просять, щоб їм дозволили грати, у жодному разі, щоб не грали та розуміли, що вони наробили. Вони були козирними у себе вдома. А коли приїжджають до Києва, то такі тихенькі москалики", - зазначив наставник головної команди країни.

Потрібно їм голову відірвати всім разом, щоб вони зрозуміли.

"Те, що ми станемо сильнішими, це навіть не 100%, а 200%. І коли буде гра збірної, а колись вона буде, я попрошу президента, щоб якнайбільше воїнів прийшло до нас на гру, а ми всі стали і аплодували. Я просто пишаюся цими хлопцями. Хлопці, ви робите неймовірну справу. Я тренер національної збірної з футболу, хочу стати перед вами на коліна та сказати спасибі від усіх наших футболістів. Нехай вас береже Бог. Слава Україні", - заявив Олександр Петраков.

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