Тиск на РФ у Бєлгородській області

Почну з більш актуальної теми, рейд підрозділів легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу.

Цей рейд продовжується на території Бєлгородської області Росії й фактично й інформаційно, бо підтвердженої інформації є обмаль. Перед ефіром було повідомлення, що російські добровольці контролюють лінію аж до 40 кілометрів уздовж кордону від Грайворона до населеного пункту Щетинівка. Також вони повідомили, що сьогодні демілітаризували мотострілецьку армію Російської Федерації та декілька одиниць бронетехніки.

Міністерство оборони РФ, звісно, вже відзвітувало про повний розгром Російського добровольчого корпусу і легіону "Свобода Росії", бо вони знищили аж 70 людей, 4 бойові броньовані машини та 5 пікапів і жодного підтвердження. Показово, що військові Росії стягнули в область близько 3 тис. бійців мотострілецьких військ, а також спецпризначенців підрозділів Альфа та Вимпел, які підпорядковані ФСБ. Цих спецпризначенців перекинули літаками у ніч з 22 на 23 травня, але так і залишили на летовищі, у бойові дії ті не пішли. У самій Бєлгородській області скасували режим контртерористичної операції.

На тлі цього, у легіоні "Свобода Росії" офіційно наголосили, що черговий міф РФ про власну міць розпався, а резервів у путінського режиму немає і Росія абсолютно не захищена. Окрім того, у Бєлгородській області паніка і паралельно з евакуацією відбувається стихійна втеча.

Були цікаві коментарі з боку військових з інших країн. Колишній начальник генерального штабу армії Британії Річард Даннатт сказав, що бойові дії в Бєлгородській області, на його думку, на користь наступу, який Україна планує проти окупаційних військ і мовляв, не так важливо, хто влаштував ці атаки - українські диверсанти чи російські партизани.

Україна, звісно, не визнає причетності до події у Бєлгородській області, бо каже, що їх проводять свідомі російські громадяни.

З військової точки зору, атаки на російське прикордоння мають, як на мене, обмежений сенс, але вони несуть потужний інформаційний ефект. Така акція завдає непересічний психологічний та інформаційний тиск - як на російське керівництво та населення, так і підігріває внутрішній конфлікт і розбіжності в Росії, що вкрай важливо.

Що ж до військових наслідків, то, усвідомлюючи незахищеність прифронтових областей, Росія може перекинути туди війська для посилення свого кордону. А з резервами у РФ проблема. Їхня частина потрібна ворогу й на інших ділянках фронту, включно з Бахмутом, який залишається найгарячішою ділянкою українсько-російського протистояння.

До речі, з приводу Бахмута. Ворог вже оголосив 21 травня, що повністю контролює населений пункт. Але з найбільш парадоксальних свідчень цієї перемоги є те, що Пригожин вже почав роздавати своїм бійцям нагороди. Це такі медальки учаснику битви за Бахмут. На них написано: "м'ясорубка Бахмута". Тобто вони з усією серйозністю зробили такі медалі й роздають за ті втрати, які понесла РФ, намагаючись 10 місяців окупувати населений пункт площею 36 квадратних кілометрів і зазнала втрат від 70 до 100 тис. вояків різного ґатунку.

Бойові дії в Бахмуті

Процес знищення ворога в Бахмуті продовжується, бо зараз наші військові діють поблизу "Літака", це один із районів Бахмута, і на флангах.

На карті українського ресурсу Deep state, який працює на основі геолокації матеріалів із відкритих джерел, станом на вечір 23 травня, кілька будівель та місце поблизу "Літачка", де був розташований пам'ятник винищувачу МіГ-17, й досі позначений, як спірні території, тобто бойові дії на цій ділянці тривають.

На флангах Збройні сили намагаються витіснити ворога з панівних висот поблизу Кліщіївки та Берхівки.

Зараз погода погіршилася, почалися дощі, але це не стримало просування наших військ. За моїми даними, якраз у районі Кліщіївки повільне просування наших підрозділів, які користуючись артилерією та піхотними підрозділами, й далі витісняють росіян з ділянок. Останні - вкрай важливі для подальшої деокупації Бахмута. Для цього використовується артилерія з нашої сторони та з ворожої.

Зміна тактики ворога

Командир підрозділу артилерійської розвідки ЗСУ Артем Романюков розповів мені про зменшення інтенсивності вогню противника. Такі дії пов'язані з переходом від наступу до оборони РФ. Разом із цим у гру вступили дрони-камікадзе, якими Росія продовжує спроби знищити українську артилерію. Тому основні зусилля зосередженні на захисті артсистем і техніки. Також українські військові потребують захисту від дронів-камікадзе "Ланцет". Для цього потрібні малі системи ППО.

Він вважає, що нині російська армія намагається поступово перейти від "Орланів" до більш сучасних ZALA та SuperCam. Вони дещо менші та є складнішою ціллю для ППО ЗСУ, адже мають менший світловий слід.

Романюков вважає, що для ефективної роботи української артилерії необхідно нарощувати кількість безпілотників, зокрема для розвідки та корегування вогню. Це мають бути відповідної категорії дрони - з хорошою камерою та високою дальністю. До прикладу SHARK буде гарною відповіддю російському SuperCam.

Далі йдемо до іншої теми. До літаків більш масштабних.

Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету вважає, що ворог прагне зменшити відчутність своїх втрат, адже має багато старих літаків і відставних пілотів, а нових пілотів замало, для цього ще й необхідні гроші й час на навчання. Якщо РФ створить змішані авіаційні підрозділи з нових й старих літаків, то перші завдяки комплексам радіоелектронної боротьби допоможуть другим проривати протиповітряну оборону України. Водночас якщо старі літаки зіб'ють, то це не буде великою втратою для противника, додав фахівець. Щодо гелікоптерів у РФ мовчать.

Вважається, що всередині повітряних підрозділів армії ворога йдуть страйки, адже російські літаки практично не залітають на українську територію. Керовані ракети запускають здаля, що є досить дорогим і обмеженим задоволенням.

Переваги F-16

Ми весь тиждень говоримо, що Україні ось-ось передадуть винищувачі F-16, що починаються навчання. Виникає питання, які переваги дає нове озброєння для наших Повітряних сил.

Романенко каже, що Україна зможе отримати лише F-16 відносно старих серій, які пройшли процедуру покращення бойових характеристик. Завдяки цим літакам зросте бойова ефективність країни та можливість боротися з ворогом на рівних. Це забезпечить й гнучкість нашої протиповітряної оборони, РФ не зможе обстрілювати територію з Чорного моря "калібрами". У такому випадку Україна вбереже критичні запаси зенітних ракет.

На його думку, якщо партнери нададуть ракети Harpoon і JASSM, то наші війська зможуть перекрити весь тимчасово окупований півострів Крим та Керченський міст.

Науковий співробітник НАУ додав, що приблизно за 6-7 місяців наша країна отримає пілотів третього класу здатних вести повітряні бої під час простих погодних умов.