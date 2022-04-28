Конгрес США може розглянути законопроєкт про ленд-ліз для України вже цього тижня
Комітет з регламенту Конгресу США почав розгляд законопроєкту щодо ленд-лізу, прийняття якого дозволить оперативно надавати Україні зброю
Про це пише "Голос Америки".
Законопроєкт має дозволити Вашингтону без зайвої бюрократії надавати Україні потрібну зброю і боєприпаси.
За словами конгресмена-республіканця Дена Мюзера, документ можуть винести в зал і поставити на голосування уже цього тижня.
"Я сподіваюся, що цим питанням займуться вже цього тижня. Сподіваюся, що і голосування – теж. Я, звичайно, буду голосувати "за". Упевнений, що і колеги-республіканці, сподіваюся – і демократи, вчинять так само", – сказав Мюзер.
Сенат уже схвалив законопроєкт по ленд-лізу, тепер зелене світло йому має дати Конгрес.
- Нагадаємо, сенат США ухвалив відновлення програми часів Другої Світової війни – ленд-лізу, який дозволить президенту Джо Байдену оперативніше надавати зброю та здійснювати інші поставки в Україну для відсічі російському ворогу. Україна сподіається на швидке ухвалення його в Палаті представників та підпис президента США.
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