Конгрес США може розглянути законопроєкт про ленд-ліз для України вже цього тижня

Про це пише "Голос Америки".



Законопроєкт має дозволити Вашингтону без зайвої бюрократії надавати Україні потрібну зброю і боєприпаси.



За словами конгресмена-республіканця Дена Мюзера, документ можуть винести в зал і поставити на голосування уже цього тижня.



"Я сподіваюся, що цим питанням займуться вже цього тижня. Сподіваюся, що і голосування – теж. Я, звичайно, буду голосувати "за". Упевнений, що і колеги-республіканці, сподіваюся – і демократи, вчинять так само", – сказав Мюзер.



Сенат уже схвалив законопроєкт по ленд-лізу, тепер зелене світло йому має дати Конгрес.

Нагадаємо, сенат США ухвалив відновлення програми часів Другої Світової війни – ленд-лізу, який дозволить президенту Джо Байдену оперативніше надавати зброю та здійснювати інші поставки в Україну для відсічі російському ворогу. Україна сподіається на швидке ухвалення його в Палаті представників та підпис президента США.