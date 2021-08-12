Контррозвідка СБУ затримала агента російської розвідки

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Зазначається, що громадянин іноземної держави, який тимчасово проживає на території одного з регіонів України, за завданням представників спецслужби країни-агресора періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації. За це він отримував грошову винагороду.



Російських "кураторів" цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів ЗСУ тощо.



Шпигуна затримано на "гарячому" під час передачі відомостей військового характеру представнику спецслужб РФ електронними каналами зв’язку.



Наразі зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. За рішенням суду його взято під варту.

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