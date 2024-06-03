Оливкова олія: чи варто використовувати її для смаження?

Оливкова олія — це справжній дар природи, який не тільки додає смаку і аромату стравам, але й має безліч корисних властивостей. Вона виготовляється шляхом віджиму оливок і відома своєю високою якістю та поживною цінністю. Оливкова олія широко використовується в середземноморській кухні, де вона є основним інгредієнтом для приготування різноманітних страв.

Що таке оливкова олія та які вона має переваги?

Історія оливкової олії починається ще в давнину і нерозривно пов'язана з розвитком цивілізацій Середземномор'я. Археологічні знахідки свідчать про використання оливкової олії вже у 4 столітті до нашої ери в регіонах сучасної Греції, Туреччини та Сирії. Оливкова олія є екстрактом плодів оливкового дерева (Olea europaea), її колір може варіюватися від ніжно-зеленого до насиченого жовтого. Цей відтінок залежить від багатьох факторів, таких як сорт оливок, їх стиглість на момент збору, а також процеси обробки та зберігання.

Найсвіжіша олія часто має світло-жовтий або зеленуватий відтінок, що свідчить про високий вміст хлорофілу та антиоксидантів. Однак, важливо враховувати аромат і смак, які є більш точними показниками якості та свіжості оливкової олії.

Можна виділити такі переваги оливкової олії:

Багатий склад. Вона містить велику кількість мононенасичених жирних кислот, які сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину в крові та покращують роботу серцево-судинної системи. Крім того, згідно з даними 2022 року, які були висвітлені в журналі Американського коледжу кардіології, вживання цієї олії може зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Ця олія багата на вітамін Е та поліфеноли, що допомагають боротися з вільними радикалами та знижують ризик розвитку хронічних захворювань.

Протизапальні властивості. Олеокантал, природний компонент оливкової олії, має протизапальні властивості, що можуть допомогти зменшити запалення в організмі. Хоча він і надає продукту своєрідну гіркоту.

Косметичні властивості. Оливкова олія також використовується у косметології, сприяє зволоженню шкіри та волосся.

Оливкова олія — це не тільки смачний і корисний продукт, але й незамінний помічник на кожній кухні, який здатний перетворити звичайні страви на кулінарні шедеври. Оливкова олія чудово підходить для різних кулінарних завдань, однак, чи можна з її допомогою смажити страви?

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Чи можна смажити на оливковій олії?

На оливковій олії можна смажити, але важливо враховувати деякі особливості різних її видів, щоб забезпечити найкращий результат та зберегти корисні властивості. Нерафіновані варіанти найкраще використовувати для салатів, закусок та соусів, щоб отримати всю користь від продукту.

"Точка димлення - важливий фактор, що визначає, наскільки олія підходить для приготування їжі. Але як єдиний індикатор вибору - не підтверджується науковими даними. Натомість доведено, що оливкова олія менш схильна до окислення та гідрування при нагріванні, ніж інші олії, оскільки багата на мононенасичені жири", - розповіла Анастасія Голобородько фуд-терапевт, нутриціолог та спікер Nutritional Therapist у Telegram.

Спираючись на дані досліджень, у матеріалі Healthline зазначають, що навіть у екстремальних умовах протягом довгого нагрівання, оливкова олія не утворює значних кількостей шкідливих речовин. Крім того, експерти додають, що оливкова олія складається переважно із мононенасичених жирних кислот, які стійкі до нагрівання.

Оливкова олія Extra Virgin (холодний віджим)

Цей вид олії найкраще підходить для салатів, соусів та смаження на низьких температурах. Використання Extra Virgin олії для приготування страв при високих температурах може призвести до її окислення та втрати корисних властивостей.

Точка димлення: до 191°C

Фото: Freepik

Оливкова олія Virgin (перший віджим)

Якісна олія, може використовуватися для смаження на повільному вогні, але все ж її краще не використовувати для високих температур.

Точка димлення: до 216°C

Оливкова олія Pomace (із макухи оливок)

Це олія, яка виготовляється з оливкової м'якоті, яка залишається після першого віджиму, тому вважається наймеш корисною. Вона має високу точку димлення та підходить для приготування на високих температурах. Крім того, така олія практично не має запаху та смаку.

Точка димлення: до 238°C

Оливкова олія Refined Olive Oil (рафінована)

Цей вид олії є більш стабільним при високих температурах, тому підходить для смаження. Рафінована олія має менше корисних властивостей порівняно з Extra Virgin через процеси обробки.

Точка димлення: близько 230°C

Поради щодо смаження на оливковій олії

Не варто перегрівати олію, оскільки це може призвести до її окислення та втрати корисних властивостей. Слідкуйте за температурним режимом та обирайте олію відповідно до рекомендацій.

Змішувати різні види рослинних олій з оливковою не варто під час смаження, оскільки кожна з них має свою температуру димлення та швидкість окислення при високих температурах.

Важливо також зберігати олію правильно. Вона повинна стояти у прохолодному та темному місці, це допоможе зберегти її корисні властивості та смакові якості.

Отже, на оливковій олії можна смажити, але важливо вибрати правильний вид олії і дотримуватися рекомендацій щодо температурного режиму.