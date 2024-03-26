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Побілення дерев: методи, коли проводити та чи потрібно загалом?

26 березня, 2024 вiвторок
21:20
корисні поради Побілення дерев

Існує ряд важливих порад та рекомендацій, яких варто дотримуватися для того, щоб якісно та ефективно провести обробку та побілити дерева весною

Побілка дерев навесні є важливим етапом у догляді за садом, що вимагає уважності та відповідальності. Досвідчені садівники добре знають, наскільки ця процедура є важливою для здоров'я та довговічності дерев.

Правильно виконане побілення може зменшити ризик пошкоджень кори та захворювань, забезпечуючи здоровий ріст та розвиток рослин. Тому важливо дотримуватися оптимальних технік та використовувати безпечні матеріали для цієї процедури.

Коли та навіщо білити дерева?

Насправді, більшість людей вважають, що дерева білять лише один раз на рік. Однак, цю процедуру варто проводити двічі на рік: восени та навесні.

Досвідчені садівники та експерти радять білити дерева перед настанням теплих погодних умов, зазвичай це роблять наприкінці березня або на початку квітня. Орієнтуйсь на той момент, коли ще не розпустилися бруньки. Основна мета побілки полягає в захисті кори дерева від негативного впливу сонячних променів та різких перепадів температур. Побілка допомагає уникнути нагрівання кори під прямим сонячним промінням, адже це може спричинити утворення тріщин та пошкоджень.

Крім того, побілка допомагає вберегти дерева від нападів шкідників та захворювань, які можуть спричинити важкі наслідки для здоров'я рослин.

Таким чином, вчасна побілка є важливим заходом у догляді за деревами, що допомагає підтримувати їх в належному стані. Не забувайте, що цю процедуру потрібно проводити не лише для плодових дерев. Якщо ви турбуєтесь щодо молодих саджанців, тоді для них робіть менш концентровані розчини побілки.  

Фото: stock.adobe.com

Підготовка дерев перед побілкою

Перш ніж почати побілку дерев навесні, важливо виконати деякі підготовчі кроки. Особливо важливо звернути увагу ці процеси, якщо ви не проводите процес обробки восени. Використовуйте дерев'яний скребок або щітку, щоб обережно видалити стару мертву кору з поверхні дерева. Уникайте використання металевих інструментів, щоб не пошкодити живу тканину. Проведіть процес очищення кори у вологий, похмурий день, тоді ризик пошкодження кори мінімальний.

Всі видалені фрагменти кори та гілок варто зібрати та спалити, оскільки вони можуть містити хвороботворні мікроорганізми або шкідливих комах. Якщо на дереві є тріщини або пошкодження, заповніть їх за допомогою спеціальних засобів, які ви можете купити в садових магазинах.

Останнім етапом підготовки буде дезінфекція кори. Існує багато препаратів, фунгіцидів, які блокують розвиток різних хвороботворних видів грибів та спор. Препарати, які містять у своєму складі мідь, досить ефективні, однак з ними потрібно бути дуже обережними. Більш безпечним способом вважається дезінфекція за допомогою мильно-зольних розчинів, які легко приготувати самостійно.

Чим можна білити дерева?

Для побілки дерев використовують різні матеріали, які допомагають захистити їх від шкідливого впливу сонячних променів та попереджають пошкодження кори.

Найпоширеніший варіант - вапно

Вапно, яке розводять у воді, часто використовують для побілки дерев. Воно має відбілюючий ефект та захищає кору від перегріву та пошкоджень. Однак, важливо враховувати деякі недоліки цього методу.

Перш за все, варто зазначити, що після дощу вапно може швидко змиватися, що зменшує тривалість його захисного ефекту. Це може бути серйозним недоліком, особливо в регіонах, де часті опади. Крім того, експерти не рекомендують білити вапном молоді дерева, оскільки воно може бути надто концентрованим і пошкодити стовбур. Тому для молодих дерев краще обирати інші методи захисту.

Незважаючи на ці недоліки, гашене вапно залишається популярним вибором серед садівників завдяки своїй ефективності і доступності. Важливо правильно підготувати і застосувати вапняну суміш для забезпечення максимального захисту дерев. Для його приготування знадобиться:

  • вода – 10 л
  • гашене вапно – 3 кг

Просто змішайте ці інгредієнти у великій ємності до утворення однорідної суміші, потрібно розчини всі грудочки. Краще настояти цю суміш протягом 5-7 годин.

Для того, щоб зробити суміш більш стійкою до опадів, тоді спробуйте додати ще казеїнового клею. На три кілограми гашеного вапна зазвичай беруть 50 грамів клею, додають ще води та все добре розмішують.

Фото: Istockphoto

Розчин із крейди

Побілення дерев за допомогою крейди є давнім та ефективним методом захисту рослин. Крейда відома своїми властивостями відбивати сонячні промені та тепло. Крім того, вона може захищати дерева від шкідливих мікроорганізмів.

Після нанесення крейдяного розчину на дерево, він утворює захисний шар, який захищає рослину від негативного впливу навколишнього середовища. Цей метод також допомагає збільшити тривалість життя дерева та підходить для молодих саджанців. Для приготування розчину вам знадобляться:

  • вода – 10 л
  • крейда – 3 кг
  • казеїновий клей

Спочатку процідіть крейду через дрібне сито, щоб усунути будь-які грубі частинки. Налийте 10 літрів води у відповідну посудину або контейнер. Ретельно розмішайте просіяну крейду з водою, щоб утворилася однорідна суміш, схожа на густу сметану.

Для того, щоб зробити суміш більш стійкою до опадів, краще додати казеїновий клей. Знову все ретельно перемішайте та дайте настоятися 2-3 години.

Біла глина

Глина є ще одним ефективним матеріалом, який активно використовують для обробки дерев. Її цінять завдяки водостійким властивостям, а також вона може захистити стовбур від морозів.

Зазвичай білу глину не використовують самостійно, а додають до готового крейдяного розчину, що призводить до утворення в'язкої та тягучої суміші. Це дозволяє легко наносити глиняний розчин на стовбур дерева, забезпечуючи йому ефективний захист. Для його приготування знадобиться:

  • вода – 8 л
  • біла глина (порошкова) – 400 г
  • крейда – 2.5 кг

Просто ретельно змішайте всі інгредієнти до однорідності та через 2-3 години приступайте до побілки дерев.

Захисні фарби

Існують спеціальні фарби, призначені саме для побілки дерев. Вони мають відбілюючий ефект і захищають кору від ультрафіолетових променів, шкідників. Сьогодні найчастіше використовують звичайну акрилову фарбу. Цей метод відрізняється простотою, оскільки до фарби не потрібно додавати жодних інших компонентів. Просто нанесіть її на стовбур дерева і процес завершено.

Однією з найбільших переваг цієї  фарби є її водостійкість. Крім того, під шаром акрилової фарби дерево може "дихати", що сприяє його здоров'ю та довговічності.

Фото: Freepik

Суміш із гноєм

Цей метод є природним та екологічно чистим, а також допомагає захистити стовбур дерева від шкідливих мікроорганізмів, перепадів температур та підгодувати дерева. Гній є ефективним засобом захисту від впливу шкідливих факторів навколишнього середовища, його радять застосовувати для дерев, що мають пошкодження. Для його приготування знадобиться:

  • вода – 8 л
  • мідний купорос – 300 г
  • вапно – 2.5 кг
  • свіжий гній – 2 кг
  • порошкоподібна глина – 1 кг

Для побілення за цим методом, вам знадобиться змішати до однорідності всі складники, щоб отримати густий розчин. Через 2-3 години його можна нанести на стовбур дерева за допомогою пензля або валика.

Перед вибором методу важливо врахувати тип дерева, його стан та особливості оточуючого середовища, щоб забезпечити найефективніший захист.

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