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Секрети садівників: які рослини посадити біля груші для гарного врожаю

1 липня, 2024 понедiлок
14:23
корисні поради Груша

Сьогодні існує безліч методів та прийомів для підвищення урожайності фруктових дерев, зокрема груш. Тому, варто знати декілька важливих моментів

Зміст

Груша – це досить вибагливе дерево, її рясне плодоношення досягається не лише гарним доглядом, але і завдяки ретельно підібраним "компаньйонам". Висадження правильних рослин поруч із грушею може значно покращити її здоров'я, захистити від шкідників і підвищити врожайність.

Де краще посадити грушу?

Місце висадження груші має також велике значення. Є декілька важливих факторів, які варто враховувати для забезпечення її здоров'я і врожайності, зокрема:

  • Груша потребує достатньої кількості сонячного світла для здорового росту і розвитку. Вибирайте місце з відкритим доступом до сонячних променів протягом усього дня.
  • Звертайте увагу на дренаж ґрунту. Важливо, щоб місце для посадки плодового дерева мало добре дренований та родючий ґрунт, адже груші не люблять, щоб навколо лунки застоювалась вода.
  • Не шкодуйте простору для дерева, адже це потрібно, щоб воно повноцінно розширювало мережу коріння та крони. Груші також можуть вступати в конкуренцію з іншими рослинами за живлення, тому їх варто посадити на відстані від інших дерев. Однак, доречним буде висадити дерево у південно-західній частині саду так, щоб із півночі його захищала будівля від холодних вітрів.

Правильно обране місце для посадки допоможе вашій груші здобути необхідні ресурси для здорового росту та щедрого врожаю.

Що посадити поруч із грушею?

Груші – це чудові дерева, які можуть давати багатий і смачний урожай. Але щоб отримати максимальний результат, важливо правильно вибрати сусідні рослини. Деякі культури можуть допомогти грушам краще рости, захищати їх від шкідників та покращувати запилення.

Яблуню

Груші та яблуні є хорошими сусідами в саду. Вони можуть зростати разом без особливих проблем, оскільки мають схожі вимоги до ґрунту, освітлення та догляду. Спільна посадка цих дерев може мати кілька переваг:

  • Покращене запилення. Хоча груші і яблуні не запилюють одне одного, їх присутність у саду може залучити більше комах-запилювачів, таких як бджоли, що позитивно вплине на врожайність обох дерев.
  • Ефективне використання простору. Якщо у вас невеликий сад, спільна посадка груші та яблуні допоможе ефективно використовувати доступний простір, забезпечуючи різноманітність плодів. Яблуня може робити легкий затінок для груші, що запобігатиме перегріву та пересушенню ґрунту.
  • Груші та яблуні мають подібні вимоги до умов середовища, а також виділяють у ґрунт корисні мікроорганізми, підвищуючи родючість та краще зростання.

Фото: Pinterest

Клен

Висадження клена поруч із грушею може мати багато переваг, однак важливо врахувати деякі аспекти. Клен може забезпечити тінь для груші, особливо в жаркі літні місяці, що може допомогти захистити дерево від перегріву. Ці листяні дерева також можуть захистити грушу від шкідника – плодожерки.

Садіть клен на достатній відстані від груші, щоб мінімізувати конкуренцію за ресурси та забезпечити достатнє освітлення для груші. Ви можете обдумати варіанти висадження карликових або декоративних видів, що мають меншу кореневу систему та крону.

Ще одну грушу

Груші зазвичай є самоплідними, а це означає, що вони можуть запилюватися власним пилком. Однак, наявність іншого дерева поблизу покращує цей процес, і відповідно, врожайність. Це особливо важливо для деяких сортів, які є частково самоплідними і потребують перехресного запилення.

Для найкращого врожаю врахуйте декілька особливостей. По-перше, груші слід садити на відстані приблизно 3-5 метрів одна від одної, щоб уникнути конкуренції за ресурси і забезпечити достатнє провітрювання.

По-друге, вибирайте сорти груш, які цвітуть в один і той самий час, щоб запилення було максимально ефективним.

Фото: landlord.ua

Трави та чагарники

Ягідні чагарники – це чудові сусіди для груші. Садівників свідчать, що присутність смородини та малини може знизити ризик зараження дерева паршею. Це пов'язано з виділенням певних речовин кущами, які відлякують шкідників і патогени.

Ягідні чагарники, зокрема смородина, можуть сприяти збагаченню ґрунту азотом, що позитивно впливає на ріст груші. Цікаво те, що і груша допомагає ягодам рости краще, адже створює сприятливі умови для них, захищаючи від гнилі за рахунок зменшення вологи.

Крім того, добре зростає груша поряд з травами та квітами – лаванда, календула, м’ята, чорнобривці та маргаритки. Обирайте ті квіти, що вам до душі.

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