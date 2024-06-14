Секрети тривалого зберігання зелені: корисні поради господиням

Збереження свіжості зелені важливо для того, щоб ваші страви завжди були ароматними і смачними. Особливо це актуально, коли ви купуєте зелень на кілька днів вперед або вирощуєте її вдома. Існує кілька корисних порад, як зберігати свіжу зелень довше.

Як зберігати свіжу зелень в холодильнику?

Зазвичай найкраще зберігати зелень в холодильнику. Більшість господинь просто викладає трави на нижню полицю, де температура найстабільніша. Використання вологих паперових рушників допомагає уникнути пересихання трав і підтримує їх свіжість.

Фото: instructables.com

Температура 0°C є оптимальною для зберігання багатьох видів зелені, оскільки вона сповільнює процес втрати корисних властивостей, дозволяє зберегти аромат і смак. За такої температури термін зберігання може сягати до 2-3 тижнів, а далі їх якість почне погіршуватися.

Спосіб із банкою

Чудовим методом, що може допомогти підвищити термін зберігання у холодильнику зелені, є скляна банка з герметично закритою кришкою.

Герметичне ущільнення дозволяє утримувати вологу всередині банки, що допомагає зберегти свіжість зелені на довший час. Однак пам'ятайте, що деякі види зелені можуть бути чутливі до ущільнення, цей спосіб добре підійде для кропу або петрушки.

Перед зберіганням ретельно передивіться зелень, видаліть пошкоджені або в'ялі листочки. Викладіть її в банку, накрийте кришкою та відправляйте в холодильник. Мити рослини непотрібно, це допоможе уникнути гниття та збереже свіжість.

Використання контейнерів

Якщо ви часто викидаєте зелень через неправильне зберігання, варто спробувати використовувати контейнери. Вони забезпечать оптимальні умови зберігання та продовжать термін придатності зелені.

Перш за все, важливо підготувати зелень для зберігання. Після миття кропу або петрушки ретельно огляньте його та очистіть від будь-яких залишків бруду чи сміття. Розділіть зелень на пучки і зв'яжіть їх, щоб зручно розмістити в контейнері.

Покладіть пучки зелені в контейнер, вони повинні мати достатньо місця для вентиляції. Залийте зелень чистою прохолодною водою так, щоб вона покрила листочки повністю.

Закрийте контейнер кришкою і відправте в холодильник. Через 2-3 години вода добре наситить зелень і цього цілком достатньо. Далі воду потрібно злити, зелень добре струсити, а контейнер протерти насухо. Потім можна повернути зелень у посудину, накрити кришкою та тримати в холодильнику. Таке зберігання дозволяє підтримувати свіжість зелені довше.

Періодично переглядайте пучки, щоб вчасно зрізати пожовклі ділянки, а також зливайте воду, яка може з'являтися.

Зберігання зелені у воді

Цей метод полягає у використанні стакана або банки з холодною водою, що накритий поліетиленовим пакетом. Він є досить популярним та ефективним, адже дозволяє зберігати кріп та іншу зелень протягом 5-7 днів без втрати свіжості.

На дно банки чи склянки наливають воду так, щоб лише нижня частина стебла зелені була покрита. Потім накрийте зелень поліетиленовим пакетом та відправляйте в холодильник. Поліетиленовий пакет допомагає створити певний мікроклімат, який утримує вологу біля зелені, зменшуючи її висихання.

Фото: storables.com

Однак важливо періодично перевіряти стан води у посудині, оскільки вона може швидко забруднюватися або випаровуватися. Також слід враховувати, що таке накриття зелені поліетиленовим пакетом не захищає її від зайвого утворення конденсату, що може спричинити загнивання листя.

Заморожування зелені

Якщо у вас дуже багато зелені і ви не встигаєте їх використати, тоді заморожування - це відмінний варіант. Зелень можна заморожувати двома способами: цілими пучками або нарізану дрібно. Далі помістіть її в пакети або контейнери, які підходять для використання у морозильній камері.

Важливо враховувати, що після розморожування зелені, вона може втратити свою форму, але залишиться свіжою та ароматною. Перед таким видом зберігання, зелень варто ретельно промити та обсушити. Потім потрібно видалити пошкоджені або в'ялі листочки.

Враховуючи ці поради, ви зможете обрати для себе найбільш оптимальний варіант та насолоджуватися свіжими травами та зеленню протягом тривалого часу.