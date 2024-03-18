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Як підживлювати кімнатні рослини: період, ознаки та типи добрив

18 березня, 2024 понедiлок
20:25
корисні поради Добрива для кімнатних рослин

Підживлення добривами відіграє важливу роль у догляді за рослинами, адже воно забезпечує їх поживними речовинами, необхідними для здорового росту та розвитку

Вибір правильного добрива залежить від потреб конкретної рослини, її типу, стадії росту та умов вирощування. У матеріалі Еспресо розповість, коли оптимальний період для підживлення, розглянемо ознаки того, що рослина потребує додаткового живлення, а також різні типи добрив, які можна застосовувати для вазонів. Дізнайтеся, як правильно підживлювати ваші рослини, щоб вони радували вас своєю красою і здоров'ям!

Коли потрібно підживлювати кімнатні рослини

Частота підживлення залежить від кількох факторів, таких як тип рослини, пора року, умови вирощування та вік рослини. Однак, якщо говорити загалом, у весняно-літній період рослини активно ростуть та потребують більше корисних речовин. Рекомендується підживлювати їх один раз на два тижні або залежно від вказівок на упаковці добрива.

А протягом осінньо-зимового періоду частина кімнатних рослин переходять у сплячий режим, або період спокою, тому їм не потрібно так багато добрив. Підживлення можна зменшити до одного разу на місяць або навіть взагалі припинити. Переважна частина кімнатних рослин, особливо ті, які є холодолюбними або тропічними, зазвичай мають період спокою. До таких належать орхідеї, глоксинії, кактуси, цикламени та інші рослини.

Крім того, є категорія рослин, які не мають вираженого періоду спокою та продовжують активно рости протягом усього року або майже усього року. До цієї групи можуть належати, наприклад, фікуси, пеларгонії, сенполії, аспарагуси, традесканції та інші рослини. За достатньої інсоляції та підживлення вони можуть цвісти і взимку, тому їх потрібно постійно підживлювати.  

Варто пам'ятати, що молоді рослини та ті, які активно ростуть, потребують більше добрива, оскільки вони швидше використовують речовини з ґрунту. 

Фото: mygardenlife.com

Як зрозуміти, що рослині не вистачає добрив

Є кілька ознак, які можуть свідчити про те, що рослинам не вистачає поживних речовин.

  • Зміна кольору листя. Особливо це стосується нових листочків: якщо вони дуже світлого відтінку або мають бліді плями, це може бути свідчення того, що у рослини дефіцит певних поживних речовин, таких як азот, залізо або магній.
  • Рослини можуть виглядати слабкими, в'ялими або починають частіше хворіти.
  • Затримки у рості (тобто рослина не росте так швидко, як зазвичай).
  • Погіршення цвітіння або плодоношення.

Якщо ви помічаєте будь-які з цих ознак у вашої рослини, це може бути сигналом для того, щоб переглянути її режим догляду та, можливо, надати їй додаткове підживлення.

На які корисні речовини у добривах звернути увагу

Кімнатні рослини потребують різних поживних речовин для здорового росту та розвитку. Основні макроелементи, такі як азот (N), фосфор (P), калій (K), магній (Mg), сірка (S) та кальцій (Ca), необхідні рослинам для синтезу білків та різних метаболічних процесів. Без цих елементів рослини можуть потерпати від затримки у рості, в'ялості, зміни кольору листя та інших проблем.

Додатково варто врахувати й мікроелементи, такі як марганець (Mn), бор (B), цинк (Zn), мідь (Cu) і залізо (Fe), адже вони також є важливими для забезпечення нормального функціонування рослин. Ці мікроелементи відіграють ключову роль у багатьох біохімічних процесах, включаючи дихання, фотосинтез, ріст та розвиток.

Недостатність будь-якого з цих елементів може призвести до ослаблення рослини, затримки або відсутності цвітіння, а також збільшити схильність рослини до хвороб.

  • Азот сприяє інтенсивному росту листя та стебел, покращу колір листя рослин та загальний здоровий вигляд.
  • Калій допомагає рослинам зберігати воду та керує процесами ділення клітин, тому при його нестачі можна помітити відмирання кінчиків коренів. Він також має важливе значення для регулювання осмотичного тиску в клітинах рослин, що допомагає їм переносити стресові умови. Крім того, калій підвищує стійкість рослин до грибкових захворювань.
  • Фосфор виконує ключову роль у передачі енергії та обміні речовин, які є необхідними для багатьох життєво важливих процесів, таких як дихання та фотосинтез. Він сприяє розвитку кореневої системи та цвітінню.

Важливо враховувати, що ґрунт містить необхідні поживні речовини, якщо він свіжий. Згодом він може втрачати ці корисні сполуки через процеси зростання рослин, полив (витікання поживних речовин з водою), а також випаровування.

Які бувають добрива

Вибір правильного добрива залежить від потреб конкретної рослини, її типу, стадії росту та умов вирощування. Нижче наведені деякі загальні поради щодо добору добрив. Незалежно від їх типів, важливо дотримуватися інструкцій щодо дозування та частоти внесення, а також слідкувати за реакцією рослин на додане добриво. 

Органічні добрива

Натуральні або органічні добрива, такі як компост, перегній, курячий послід або інші природні речовини (куряча шкаралупа, кавова гуща, шкірка банана та інше), мають велику цінність, оскільки вони забезпечують рослини не лише поживними речовинами, але й підтримують структуру ґрунту та сприяють його водоутриманню.

Органічні добрива, допомагають підтримувати родючість ґрунту та підвищувати його стійкість до шкідливих організмів. Вони довше залишаються в ґрунті, але їх треба застосовувати заздалегідь, оскільки вони зазвичай потребують часу для розкладання та вивільнення корисних речовин. Крім того, їх приготування потребує часу. 

Фото: Shutterstock

Мінеральні добрива

Хімічні або мінеральні добрива містять комплексні концентровані форми поживних речовин, таких як азот, фосфор та калій. Такі добрива корисні для рослин, але потребують обережності під час дозування, оскільки надмірність може пошкодити кореневу систему. Їх випускають у гранульованій або порошкоподібній формі, у вигляді рідини та паличок.

Рідкі мінеральні добрива часто є зручним варіантом, оскільки їх легко застосовувати і вони швидко засвоюються рослинами. Крім того, вони можуть містити різноманітні корисні речовини, які відповідають потребам конкретних видів рослин.

Однак слід звернути увагу на те, що мінеральні добрива можуть бути швидко виведені з ґрунту під час поливу, тому їх доводиться застосовувати частіше. Крім того, вони можуть викликати пересихання ґрунту, якщо використовуються неправильно або великою кількістю.

Фото: mygardenlife.com

Спеціалізовані добрива

Деякі рослини можуть вимагати специфічних макро- і мікроелементів для здорового росту. Наприклад, рослини, які зростають у кислотному ґрунті можуть вимагати додаткового азоту та заліза. Тому важливо вивчити потреби конкретних видів рослин та використовувати відповідні добрива.

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