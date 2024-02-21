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Як прибрати запах секонд-хенду з одягу: 5 дієвих способів

21 лютого, 2024 середа
19:26
корисні поради Одяг з секонд-хенду

Секонд-хенд, а точніше вживаний одяг, часто приваблює людей своєю доступністю та можливістю знайти унікальні речі. Проте одним з вагомих недоліків є запах одягу

Секонд-хенд виділяється переважно тим, що реалізує вживані речі, які раніше належали іншим людям. Хоча деякі речі можуть бути новими або майже не ношеними, їх ціна зазвичай досить низька порівняно з оригінальними магазинами.

Таким чином, секонд-хенд містить різноманітні товари, які можуть бути як вживаними, так і новими, але продаються за зниженими цінами на умовах вторинного використання. Тому, такий одяг обробляють спеціальними неприємними на запах засобами, щоб забезпечити достатній рівень гігієнічності. Щоб видалити цей запах, важливо знати деякі лайфхаки, як допоможуть швидко та безпечно позбутися цієї проблеми.

Чим пахне одяг з секонд-хенду?

Деякі люди з обережністю ставляться до покупки одягу в секонд-хенді через можливість зараження грибком, інфекціями або комахами. Це упередження пов'язане з тим, що невідомо, хто саме користувався одягом та умови його зберігання до продажу.

Згідно з вимогами, перед продажем вживаного одягу підприємці зобов'язані провести його дезінфекцію. Це зазвичай включає використання спеціальних речовин, які містять формальдегід та нашатирний спирт. Хоча ці речовини можуть ефективно знищувати грибки, мікроби, бактерії та віруси на тканині, формальдегід є канцерогеном та токсичною речовиною, тому його мають використовувати згідно з стандартами. Тож після покупки одягу в секонд-хенді рекомендується його випрати, щоб усунути можливі залишки хімічних речовин та аромату. Особливо це застереження стосується людей, які схильні до алергічних реакцій.

Фото: striebel-textil.de

Як прибрати запаху від секонд-хенду?

Існує кілька способів, які можуть допомогти у видаленні неприємного запаху від одягу з секонд-хенду, адже прання зазвичай не допомагає.

Замороження

Розвісьте одяг на свіжому повітрі та залиште на цілу ніч. Потім помістіть предмети одягу у пакет та відправте їх у морозилку на кілька годин. Низькі температури допоможуть знизити інтенсивність запаху та додатково знищити бактерії.

Після морозильної камери одяг можна замочити на декілька годин та випрати в гарячій воді. Саме таку послідовність рекомендують лікарі, як зазначається в матеріалі "Сьогодні". "Вдома, як мінімум, замочувати їх у звичайній теплій воді або ж просто прати в домашніх умовах з хорошими пральним порошком", – пояснила Марина Борисюк, лікар алерголог.

Фото: Freepik

Розчин з оцту

Цей метод популярний через те, що оцет – це природний дезінфектант, який можна придбати в будь-якому продуктовому магазині. Недоліків такий метод практично немає. Для розчину вам знадобиться:

  • гаряча вода - 10 л
  • оцет - 100 мл
  • сода харчова - 50 г

Для приготування розчину змішайте оцет та соду в гарячій воді, потім залиште в цьому розчині речі на вісім годин або на всю ніч (час залежить від ступеня запаху на одязі). Після закінчення визначеного часу, речі потрібно прополоскати та випрати, як ви робите зазвичай. Ця проста процедура допомагає позбутися запаху з першого прання.

Нашатирний спирт

Нашатирний спирт використовують для нейтралізації формальдегіду або його водного розчину. Тому цей спосіб буде досить ефективним у більшості випадків.

Для приготування розчину вам знадобиться всього два інгредієнти:

  • тепла вода – 5 літрів
  • нашатирний спирт 10% - 1 ст. л.

Додайте до теплої води нашатирний спирт (будьте дуже обережні, не вдихайте пари). Якщо ваша річ виготовлена із натуральної тканини – залиште її в розчині на одну годину, якщо з синтетичної -  тримайте у розчині протягом шести годин. Після замочування просушіть одяг на свіжому повітрі протягом декількох годин. Прання рекомендується провести в пральній машині при максимально допустимій для тканини температурі з додаванням ополіскувача або кількох крапель ефірної олії. Остаточно просушіть одяг на свіжому повітрі. Варто пам'ятати, що не можна замочувати одночасно речі різного кольору, щоб уникнути перекриття кольорів.

Морська сіль

Оберіть ароматизовану морську сіль, яка вам подобається, наприклад, цитрус, лаванда або хвоя. На 5 кілограмів одягу вам знадобиться приблизно 1 кілограм солі. Розчиніть у тазику з водою морську сіль та замочіть речі на 2 години. Потім необхідно випрати одяг із використанням звичайного порошку. Важливо знайти ароматизовану сіль, яка не містить барвників, оскільки вони можуть змінити колір тканини.

Фото: The Spruce: Make Your Best Home

Метод з додаванням подвійної порції порошку

Цей метод досить простий та ефективно працює, якщо запах не надто виражений. Використайте подвійну порцію порошку для прання у пральній машинці, який має дезодоруючі та антисептичні властивості. Прати необхідно при максимально температурі, яка підходить для типу тканини.

Потім слід здійснити додаткове полоскання з використанням кондиціонера для білизни. Після цього одяг краще просушити на свіжому повітрі, найкраще на сонці, протягом 2-3 днів.

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