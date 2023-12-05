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Кошти від реалізації золота і срібла з плат, які виявили у військовій частині на Житомирщині, спрямують у держбюджет

5 грудня, 2023 вiвторок
08:51
Суспільство Плати

Кошти від реалізації золота та срібла з необлікованих плат, які виявили у військовій частині на Житомирщині, розподілять між держбюджетом та спецфондом Міноборони

Про це інформує пресслужба Міноборони. 

"Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна Міністерства оборони України спрямує до державного бюджету кошти від реалізації дорогоцінних металів, які будуть отримані шляхом переробки необлікованих плат, виявлених у військовій частині на Житомирщині", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що наразі плати з дорогоцінними металами, орієнтовною вартістю 65,66 мільйона гривень, поставили на облік. Надалі Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна укладе відповідні контракти на його переробку зі спеціалізованими підприємствами.

Роботи з переробки планують завершити до березня 2024 року, але, якщо правоохоронці вирішать долучити плати з золотом і сріблом до кримінального провадження як докази, терміни можуть подовжитись. 

Як повідомили у Міноборони кошти, отримані від реалізації металів, згідно з нормативами НБУ, спрямують до державного бюджету та спеціального фонду Міноборони у пропорціях:

  • для золота та платинових металів - 80% і 20%;
  • срібла – 50% і 50%.

"Остаточна вартість дорогоцінних металів буде визначена на підставі висновку акредитованої лабораторії", - додали у відомстві. 

  • Раніше у Житомирській області на території військової частини знайшли плати з десятками кілограмів золота і срібла на 65 млн грн. У ході аудиту встановлено, що ці плати не перебували на обліку військової частини.
Економіка
Україна
Міністерство оборони
Житомирщина
державний бюджет
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