Допомагав окупантам мінувати поля: СБУ затримала агронома на Харківщині

Зазначається, що підозрюваним виявився агроном місцевої ферми, який пісня захоплення Куп’янського району допомагав росіянам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для мінних полів.

Крім того, затриманий забезпечував окупантів фермерськими продуктами та дровами для обігріву захопленої школи, в якій вони базувались. При цьому трьох російських командирів чоловік залишив у власному будинку.

Також агроном вимагав від своїх колег передавати окупантам бетонні блоки та деревину для облаштування фортифікаційних споруд. У разі відмови - погрожував ув’язненням до російської катівні.

Проте слідчі Служби безпеки повідомили агроному про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.