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Головна Кримінал Довічне ув'язнення отримав чоловік, який навів ракетний удар по Краматорську 27 червня 2023 року, коли загинули 13 людей

Довічне ув'язнення отримав чоловік, який навів ракетний удар по Краматорську 27 червня 2023 року, коли загинули 13 людей

4 квітня, 2024 четвер
13:59
Кримінал

Житель Донецької області отримав довічне ув'язнення за те, що навів ракетний удар 27 червня 2023 року по закладу RIA PIZZA у Краматорську. Тоді загинули 13 людей, ще 64 отримали поранення

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді провину мешканця міста Краматорська, за наведенням якого армія РФ нанесла удар з ракетного комплексу "Іскандер М" по закладу RIA PIZZA", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок атаки 27 червня загинули 13 людей, 64 було поранено. Серед загиблих 4 дитини, одна отримала поранення. 

27 червня 2023 року до нього звернувся так званий начальник відділення розвідки командування ВВ МВС "ДНР". Він наказав місцевому жителю перевірити інформації про наявність українських військових у піцерії.

"Засуджений погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування. Чоловік записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер Telegram. Аби ніхто не помітив його зацікавленості локацією, усі свої дії чоловік старанно приховував від сторонніх очей", - йдеться у повідомленні прокурорів.

Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

  • У Краматорську на Донеччині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці закладу громадського харчування, який окупанти атакували двома ракетами 27 червня. Виявлено тіла 13 людей. Більше про ворожий удар читайте тут!
Теги:
російська армія
Краматорськ
Війна з Росією
ракетний удар
Офіс генпрокурора
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