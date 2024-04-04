Довічне ув'язнення отримав чоловік, який навів ракетний удар по Краматорську 27 червня 2023 року, коли загинули 13 людей

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді провину мешканця міста Краматорська, за наведенням якого армія РФ нанесла удар з ракетного комплексу "Іскандер М" по закладу RIA PIZZA", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок атаки 27 червня загинули 13 людей, 64 було поранено. Серед загиблих 4 дитини, одна отримала поранення.

27 червня 2023 року до нього звернувся так званий начальник відділення розвідки командування ВВ МВС "ДНР". Він наказав місцевому жителю перевірити інформації про наявність українських військових у піцерії.

"Засуджений погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування. Чоловік записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер Telegram. Аби ніхто не помітив його зацікавленості локацією, усі свої дії чоловік старанно приховував від сторонніх очей", - йдеться у повідомленні прокурорів.

Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).