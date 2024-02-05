На Миколаївщині військовий хотів продати автомобілі, які волонтери надали ЗСУ: ДБР затримало чоловіка
Державне бюро розслідувань разом із Службою безпеки України затримали на Миколаївщині військовослужбовця, який хотів продати три автомобілі - їх для потреб ЗСУ передав благодійний фонд
Про це повідомило ДБР.
Відомо, що один із благодійних фондів передав військовому три автомобілі для його підрозділу. Однак чоловік після отримання виставив оголошення про їхній продаж через онлайн-майданчик. За три автівки він хотів отримати $13,6 тис.
Фігуранта затримали 2 лютого під час отримання грошей від покупця.
"Затриманому повідомлено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років", - розповіли в ДБР.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 31 січня ДБР повідомило підозру начальнику штабу однієї з військових частин Миколаївської області, який незаконно виплатив підлеглим майже 1 млн гривень з держбюджету.
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