Оформили інвалідність депутату, якого підозрюють у замовному вбивстві: на Вінниччині викрили керівництво й лікарів ВЛК
ДБР і Нацполіція оголосили підозри керівництву й лікарям військово-лікарської комісії Жмеринського районного ТЦК і СП, які визнали непридатним до військової служби місцевого депутата, якого також підозрюють у замовному вбивстві
Про це повідомляють Державне бюро розслідувань і Національна поліція України.
Слідство встановило: у січні 2023 року ВЛК визнала тоді депутата Жмеринської міської ради особою з інвалідністю та ухвалила рішення про його непридатність до військової служби, знявши з обліку.
Фігуранту сімейний лікар надав висновок нібито про наявність у нього цирозу печінки, але діагноз встановили без проведення клінічних, лабораторних чи інструментальних досліджень на підставі наданих "хворим" медичних висновків.
Відповідний документ ексдепутат отримав до повідомлення йому підозри в замовному вбивстві іншого депутата.
"І наявність довідки про непридатність могла б дозволити фігуранту втекти за кордон після скоєння злочину", - додають в Нацполіції.
Водночас у ДБР зазначають, що депутат із таким висновком виїжджав до Польщі ще до повідомлення йому підозри.
Фото: ДБР
"У ході слідства, судово-медична експертиза встановила, що у нього немає хвороби печінки, яка б відповідала діагнозу у медичній документації. На підставі цієї та інших експертиз Центральна ВЛК ЗСУ ухвалила рішення про скасування постанови Жмеринського РТЦК та СП про непридатність фігуранта до військової служби. Йому повідомлено про підозру у використанні свідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України)", - акцентують у Бюро.
Також підозру оголосили очільнику ВЛК Жмеринського РТЦК та СП, голові лікарні КНП "Жмеринський ЦПМСД" і двом лікарям – терапевтам, один з яких є членом ВЛК.
"Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 (сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, вчиненому організованою групою) Кримінального кодексу України", - резюмують у Нацполіції.
Фігурантам загрожує до 9 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання обрання усім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: ДБР
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