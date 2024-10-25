Оформили інвалідність депутату, якого підозрюють у замовному вбивстві: на Вінниччині викрили керівництво й лікарів ВЛК

Про це повідомляють Державне бюро розслідувань і Національна поліція України.

Слідство встановило: у січні 2023 року ВЛК визнала тоді депутата Жмеринської міської ради особою з інвалідністю та ухвалила рішення про його непридатність до військової служби, знявши з обліку.

Фігуранту сімейний лікар надав висновок нібито про наявність у нього цирозу печінки, але діагноз встановили без проведення клінічних, лабораторних чи інструментальних досліджень на підставі наданих "хворим" медичних висновків.

Відповідний документ ексдепутат отримав до повідомлення йому підозри в замовному вбивстві іншого депутата.

"І наявність довідки про непридатність могла б дозволити фігуранту втекти за кордон після скоєння злочину", - додають в Нацполіції.

Водночас у ДБР зазначають, що депутат із таким висновком виїжджав до Польщі ще до повідомлення йому підозри.

Фото: ДБР

"У ході слідства, судово-медична експертиза встановила, що у нього немає хвороби печінки, яка б відповідала діагнозу у медичній документації. На підставі цієї та інших експертиз Центральна ВЛК ЗСУ ухвалила рішення про скасування постанови Жмеринського РТЦК та СП про непридатність фігуранта до військової служби. Йому повідомлено про підозру у використанні свідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України)", - акцентують у Бюро.

Також підозру оголосили очільнику ВЛК Жмеринського РТЦК та СП, голові лікарні КНП "Жмеринський ЦПМСД" і двом лікарям – терапевтам, один з яких є членом ВЛК.

"Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 (сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, вчиненому організованою групою) Кримінального кодексу України", - резюмують у Нацполіції.

Фігурантам загрожує до 9 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання обрання усім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: ДБР