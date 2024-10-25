Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Оформили інвалідність депутату, якого підозрюють у замовному вбивстві: на Вінниччині викрили керівництво й лікарів ВЛК

Оформили інвалідність депутату, якого підозрюють у замовному вбивстві: на Вінниччині викрили керівництво й лікарів ВЛК

Дар'я Куркіна
25 жовтня, 2024 п'ятниця
17:13
Кримінал

ДБР і Нацполіція оголосили підозри керівництву й лікарям військово-лікарської комісії Жмеринського районного ТЦК і СП, які визнали непридатним до військової служби місцевого депутата, якого також підозрюють у замовному вбивстві

Зміст

Про це повідомляють Державне бюро розслідувань і Національна поліція України.

Слідство встановило: у січні 2023 року ВЛК визнала тоді депутата Жмеринської міської ради особою з інвалідністю та ухвалила рішення про його непридатність до військової служби, знявши з обліку.

Фігуранту сімейний лікар надав висновок нібито про наявність у нього цирозу печінки, але діагноз встановили без проведення клінічних, лабораторних чи інструментальних досліджень на підставі наданих "хворим" медичних висновків.

Відповідний документ ексдепутат отримав до повідомлення йому підозри в замовному вбивстві іншого депутата.

"І наявність довідки про непридатність могла б дозволити фігуранту втекти за кордон після скоєння злочину", - додають в Нацполіції.

Водночас у ДБР зазначають, що депутат із таким висновком виїжджав до Польщі ще до повідомлення йому підозри.

Фото: ДБР

"У ході слідства, судово-медична експертиза встановила, що у нього немає хвороби печінки, яка б відповідала діагнозу у медичній документації. На підставі цієї та інших експертиз Центральна ВЛК ЗСУ ухвалила рішення про скасування постанови Жмеринського РТЦК та СП про непридатність фігуранта до військової служби. Йому повідомлено про підозру у використанні свідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України)", - акцентують у Бюро.

Також підозру оголосили очільнику ВЛК Жмеринського РТЦК та СП, голові лікарні КНП "Жмеринський ЦПМСД" і двом лікарям – терапевтам, один з яких є членом ВЛК.

"Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 (сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, вчиненому організованою групою) Кримінального кодексу України", - резюмують у Нацполіції.

Фігурантам загрожує до 9 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання обрання усім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: ДБР

  • 24 жовтня повідомлялось, що в Києві затримали працівників Голосіївського РТЦК та СП, яких підозрюють у допомозі понад тисячі чоловіків ухилитися від мобілізації.
Теги:
Новини
Україна
поліція
мобілізація
Війна з Росією
ДБР
Вінниччина
ТЦК
Читайте також:
Німеччина Україна
Автор Юлія Юліна
23 жовтня, 2024 середа
У Німеччині запропонували запровадити новий статус для біженців з України, аби зменшити витрати на соцвиплати
Марія Захарова
Автор Влад Дідусь
23 жовтня, 2024 середа
Росія пообіцяла "жорстку реакцію", якщо Південна Корея втрутиться у війну в Україні
ЗСУ
Автор Марина Клюєва
24 жовтня, 2024 четвер
Законом на сьогодні не передбачено, що травма може бути причиною отримання військовими інвалідності, - правозахисниця Денісова
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.45
    Продаж 45.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
25 жовтня
17:46
В Україні судитимуть чотирьох агентів РФ, які "під прикриттям" УПЦ МП поширювали ворожі наративи
17:44
Оновлено
Юрій Климчук, ФК Рух, УПЛ
"Рух" і "Чорноморець" зіграли внічию. Розклад і результати 11-го туру УПЛ
17:37
Новини компаній
1,2 млрд грн з рахунків "Моршинської" замість держави може отримати конкурент: IDS Ukraine проти передачі компанії в тимчасове управління
17:36
Михайло Мудрик та Енцо Мареска, Челсі
Тренер "Челсі" про Мудрика: "Потихеньку ми змусимо Мішу забивати більше голів"
17:36
Дмитро Лубінець
Лубінець звернувся до Харківського ТЦК через інцидент з чоловіком, якого раніше нібито помилково визнали померлим
17:26
OpenAI
У 100 разів потужніша за GPT-4: OpenAI має намір випустити наступну модель ШІ до грудня
17:11
Покровськ
Генштаб: з початку доби відбулось 125 бойових зіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку
17:11
Огляд
MQ-9 Reaper
Безпілотник на ім'я "Смерть": що таке MQ-9 Reaper і чому цей БПЛА є найбажанішим озброєнням для України
17:09
Оновлено
Ілон Маск
WSJ написала, що Маск регулярно спілкується з Путіним із кінця 2022 року. Україна та Кремль прокоментували
17:08
Ексклюзив
Ілон Маск
Контакти між Путіним і Маском стовідсотково існують: ексдепутат держдуми РФ Пономарьов пояснив їхню мету
16:47
Дональд Трамп
Колишня модель Стейсі Вільямс звинуватила експрезидента США Дональда Трампа в сексуальних домаганнях
16:37
Росія з КНДР
Росіяни планують закріпити перекладача та трьох військових РФ за кожними 30 бійцями з КНДР, - ГУР
16:27
Оновлено
новини Львівщини
Окупанти від ранку атакують Херсонщину: є загиблий, серед поранених - дитина
16:26
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
В Україні створять резерв для будівництва фортифікацій
16:19
Оновлено
радіодиктант
Писали військові, студенти, держслужбовці й українці в різних куточках світу: відбувся Радіодиктант національної єдності
16:14
Кабмін
Уряд схвалив новий вид виплат для переселенців
16:00
OPINION
МСЕК: перемогти можна проблему, яку ти хоча б помітив
15:59
Міноборони допустило до експлуатації комп'ютерний артилерійський полігон
15:58
армія КНДР
У південнокорейській розвідці заявили, що КНДР невдовзі відправить другу партію військових до Росії
15:41
Зеленський після зустрічі з Ердоганом і Гутеррешем: переговори з РФ можливі лише якщо російські війська підуть із України
Зеленський скасував візит генсека ООН Гутерреша в Україну через його поїздку до РФ, - AFP
15:38
грузія
Грузинський уряд за 2 дні до парламентських виборів додав ЦВК до списку стратегічних обʼєктів
15:22
Правоохоронці затримали 19 підозрюваних у спробі зірвати мобілізацію через Telegram-канали
15:21
Оновлено
Олександр Сирський
Сирський спростував заяву Путіна про оточення українських сил на Курщині та озвучив втрати росіян
15:19
OPINION
Світлана Войцеховська, співзасновниця Українського жіночого конгресу
Подолання демографічної кризи, гендерна політика, культурний ренесанс: що обговорять на Восьмому Українському Жіночому Конгресі
15:02
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
15:02
OPINION
Пшик на саміті БРІКС. Що там робив Гутерреш і до чого тут долар?
14:55
Пресреліз
Зустрія Княжицького з молоддю Дрогобича
Наша боротьба – це майбутнє всього світу, - Микола Княжицький на зустрічі з молоддю Дрогобича
14:32
Менторство та інвестиції: МОН обрало 6 університетів, на основі яких створять мережу стартап-шкіл
14:09
пістолет
У Лісабоні поліція застрелила темношкірого чоловіка: почалися сутички, є затримані
14:06
OPINION
BRICS чи GGUАF: Глобальний Захід мусить протидіяти експансії Глобального Півдня
13:56
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
На ТОТ Запоріжжя окупанти планують "націоналізувати" понад тисячу баз відпочинку, - Спротив
13:55
МСЕК
Уряд створює групу з перегляду рішень МСЕК, а Пенсійний фонд перевірить виплати посадовцям із інвалідністю
13:26
Палили об'єкти залізниці та пошти за вказівкою РФ: у трьох областях затримали 5 підозрюваних
13:18
БМП Marder
Rheinmetall передав Україні ще 20 БМП Marder
13:06
Олександр Лукашенко
"Боюся сказати, що це війна": Лукашенко про можливість включення Білорусі у склад РФ
13:02
Володимир Зеленський
Зеленський назвав імовірні терміни появи військових КНДР у зонах бойових дій
12:45
Данило Гетманцев
У керівництві податкової виявили 17 осіб з інвалідністю: після перевірки 16 з них звільнилися
12:38
Коригував удари по Дніпропетровщині та чекав на окупацію регіону: СБУ затримала російського інформатора
12:21
Оновлено
Удар по відділенню Нової пошти на Донеччині: рятувальники завершили розбір завалів
12:11
Ексклюзив
Андрій Осадчук
"Не вірю, що місцеві керівники СБУ, поліції, БЕБ не знали": нардеп Осадчук про корупцію в МСЕК на Хмельниччині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV