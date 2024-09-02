У Харкові викрили жінку, яка організувала схему ухилення від мобілізації через фіктивний шлюб
У Харкові викрили мешканку Вінницької області, яка організувала схему уникнення мобілізації й втечі за кордон чоловіків призовного віку шляхом укладення фіктивного шлюбу
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Зазначають, що 29-річна фігурантка має другу групу інвалідності. Згідно з інформацією, отриманою під час розслідування, вона розміщувала оголошення у Facebook із пропозицією укладання з нею фіктивного шлюбу чоловікам призовного віку. Таким чином вони могли уникнути мобілізації та виїхати за межі України.
За свої послуги підозрювана хотіла $5 тис.
Відомо, що жінка самостійно їхала з Вінниччини до своїх "клієнтів", аби "оформити шлюб" за місцем проживання.
Правоохоронці затримали її у Харкові після укладення фіктивного шлюбу з клієнтом.
"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 29-річній жінці в організації та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод, вчинених з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)", - резюмують у повідомленні.
Зараз вирішують питання про обрання запобіжного заходу фігурантці.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 5 червня суд виніс вирок волинянці, яка допомогла військовозобов'язаному укласти фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю I групи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.94 Купівля 40.94Продаж 41.41
- EUR Купівля 45.21Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе