У Харкові викрили жінку, яка організувала схему ухилення від мобілізації через фіктивний шлюб

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зазначають, що 29-річна фігурантка має другу групу інвалідності. Згідно з інформацією, отриманою під час розслідування, вона розміщувала оголошення у Facebook із пропозицією укладання з нею фіктивного шлюбу чоловікам призовного віку. Таким чином вони могли уникнути мобілізації та виїхати за межі України.

За свої послуги підозрювана хотіла $5 тис.

Відомо, що жінка самостійно їхала з Вінниччини до своїх "клієнтів", аби "оформити шлюб" за місцем проживання.

Правоохоронці затримали її у Харкові після укладення фіктивного шлюбу з клієнтом.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 29-річній жінці в організації та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод, вчинених з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)", - резюмують у повідомленні.

Зараз вирішують питання про обрання запобіжного заходу фігурантці.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.