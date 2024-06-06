Забезпечували російський ВПК: справу власників і топменеджерів концерну ексрегіонала скерували в суд

Про це повідомляють пресслужба Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора.

ДБР викрило та заблокувало цей міжнародний канал постачання комплектуючих для військово-промислового комплексу та об'єктів критичної інфраструктури РФ наприкінці листопада 2022 року.

"Тоді ДБР також унеможливило участь зрадників-колаборантів, колишніх представників однієї з проросійських партій, у тендерних процедурах силових відомств агресора. Це - одна з наймасштабніших реалізацій ДБР у низці багатьох інших успішних операцій за цим напрямком", - зазначають у Держбюро розслідувань.

Самих ділків затримали у червні 2023 року, Слідство встановило, що з 24 лютого 2022 року вони встигли поставити до Росії комплектуючих щонайменше на понад 160 млн грн.

Встановлено, що промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

Компресори й компресорні установки є комплектуючими частинами, які використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексах 15П961 «Молодець», які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення РФ. Крім того, використовуються у складі спеціальних броньованих потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів РФ.

Також обладнання, яке постачав концерн, є необхідним для функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств та інших структур оборонно-промислового комплексу Росії.

Правоохоронці зазначають, що відправлена до країни-агресора продукція використовується у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі російської федерації, в тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках.

Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

Після повномасштабного вторгнення Росії власники продовжили співпрацю, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб третьої сторони.

Слідчі ДБР встановили, що до складу злочинної організації входило щонайменше 11 осіб. Серед них - менеджмент промислово-інноваційної групи компаній та громади РФ.

"Під час слідчих дій працівники ДБР виявили у колишнього нардепа серед розкоші в стилі "Пшонка стайл" книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей. У деяких підозрюваних були знайдені паспорти РФ, договори з Російською Федерацією.

7 підозрюваних, у тому числі й колишній народний депутат, обвинувачуються у створенні злочинної організації та пособництві державі-агресору (ст. 255, ст. 111-2 Кримінального коексу України).

Санкція статей передбачає покарання до 13 років позбавлення волі.

Відносно 4 фігурантів матеріали виділені в окреме провадження.

Правоохоронці не повідомляють прізвищ, але, за даними ЗМІ, найімовірніше йдеться про концерн NICMAS, що належить нардепу 3-го і 4-го скликань Григорію Дашутіну.