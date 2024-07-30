Барських і ALEKSEEV у Латвії англійською дали інтервʼю журналістам, з якими Данилко спілкувався російською
Українські музиканти Макс Барських та ALEKSEEV виступили на фестивалі Laima RendezVous у Латвії та спілкувалися з представниками медіа англійською, щоб не переходити на російську
Відповідне відео зʼявилося на YouTube місцевих ЗМІ.
У Юрмалі, Латвія, з 26 до 28 липня проходив музичний фестиваль Laima RendezVous. Захід відбувався у тому концертному залі, де з 2002 до 2014 року, до початку війни Росії в Україні, проходила російська "Нова хвиля". Фестиваль Laima RendezVous заснувала латиська співачка і акторка Лайма Вайкуле.
Цього року від України на Laima RendezVous виступили Настя Каменських і Потап, Андрій Данилко як Вєрка Сердючка, ALEKSEEV та Макс Барських. Спілкуючись із місцевими ЗМІ, ALEKSEEV та Макс Барських використовували англійську, принципово не переходячи на російську. Барських завітав на інтервʼю на телеканал LTV. Раніше гостем став Андрій Данилко, який наголосив, що без російської не зміг би спілкуватися з Лаймою Вайкуле.
Барських наголосив, що розірвав усі стосунки з Росією, і це місце більше для нього не існує.
ALEKSEEV, спілкуючись із журналісткою, казав про Україну та небезпеку в якій перебуває наша країна. Його промова також була англійською.
Андрій Данилко в розмові з місцевим журналістом поділився, чому не відмовляється від російської мови.
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