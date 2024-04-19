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ЄСПЛ відхилив позов Кіркорова, який оскаржував заборону на вʼїзд до Литви через підтримку агресії РФ

19 квітня, 2024 п'ятниця
12:15
Культура

Європейський суд з прав людини відхилив як неприйнятну скаргу російського співака-путініста Філіпа Кіркорова про заборону на в'їзд до Литви

Про це повідомляється в пресрелізі ЄСПЛ.

Європейський суд з прав людини більшістю голосів визнав неприйнятною скаргу на заборону в'їзду до Литви російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримав агресивну політику Кремля. ЄСПЛ наголосив, що рішення є остаточним.

Справа стосувалася заборони путіністу Кіркорову в'їзду до Литви, оскільки він вважався загрозою національній безпеці. 

"Литовська влада встановила, зокрема, що він був інструментом російської пропаганди в державах колишнього СРСР і що, регулярно даючи концерти в Криму, він підтримував політику агресії російської держави. Загалом суд встановив, що оцінка влади Литви, яка ґрунтувалася на заявах і поведінці заявника, не була свавільною чи безпідставною. Зокрема, заявник відкрито заявив, що підтримує дії Росії на Кримському півострові, і називав себе "представником Володимира Путіна на сцені", - йдеться у заяві ЄСПЛ.

Крім того, суди зважили інтереси національної безпеки та громадського порядку проти дій співака та накладеної на нього заборони та не визнали її невідповідною. Суд також підкреслив, що національні суди, Сейм (парламент Литви) і Європейський парламент визнали необхідність викриття російської дезінформації та пропагандистської війни.

Філіп Кіркоров є громадянином Болгарії та Росії. У січні 2021 року міграційна влада Литви на запит міністерства закордонних справ заборонила співаку в'їзд до Литви на 5 років, оскільки він вважався загрозою національній безпеці. Органи влади, зокрема, зазначили, що він був популярним російським співаком і музичним продюсером із сильним впливом у Російській Федерації та інших державах колишнього СРСР, а тому був інструментом "м’якої сили". 

Апеляцію Кіркорова у вересні 2021 року відхилив Вищий адміністративний суд. Було встановлено, що його поведінка обґрунтовувала таку заборону. Було також встановлено, що заборона не була невідповідною: Кіркоров не мав родинних, соціальних чи економічних зв’язків у Литві, і, в будь-якому випадку, його право давати концерти в інших державах-членах ЄС не було обмежено.

Заборона все ще діє, і Кіркоров не може в'їхати до Литви з 2021 року.


 

Теги:
Суспільство
Шоу-бізнес
Литва
Європейський Суд
підтримка України
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