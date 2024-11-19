Перебувала у власності Житомирської єпархії УПЦ МП: садибу Терещенків повернули у власність держави

Про це повідомили на facebook Офісу генерального прокурора.

Бердичівська окружна прокуратура Житомирської області забезпечила реальне виконання рішення суду щодо повернення з приватної у державну власність пам’ятки архітектури місцевого значення – будинку-садиби Терещенка.

"Наразі у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності держави на комплекс будівель в особі Міністерства освіти та науки України. Усі споруди передано на баланс Коростишівського професійного аграрного ліцею", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Садиба, що розташована у селищі Червоне Бердичівського району, є об’єктом культурної спадщини XIX століття. На її території є палац та інші споруди, де колись були стайні та авіамайстерні. Загальна площа приміщень становить 4,4 тис. м кв. Орієнтовна вартість комплексу становить 148 млн грн.

За позовами прокуратури справу про повернення державі архітектурної пам’ятки суди різних інстанцій розглядали протягом декількох років.

