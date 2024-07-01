Помер албанський письменник Ісмаїл Кадаре - перший лауреат міжнародної Букерівської премії

Про це пише The Guardian.

Видатний албанський письменник Ісмаїл Кадаре, який понад 60 років досліджував балканську історію та культуру в поезії та художній прозі, помер у віці 88 років. Про це повідомив його видавець Буджар Худрі у видавництві "Онуфрі" в Тирані.

Він зазначив, що Кадаре помер у понеділок після того, як був доставлений у лікарню, а Reuters повідомляє, що у письменника зупинилося серце.

Кадаре — автор близько 80 книг, п'єс, сценаріїв та збірок оповідань. Пишучи в тіні албанського диктатора Енвера Ходжі, Кадаре досліджував сучасне суспільство крізь призму алегорій і міфів у романах. Його найвідоміший твір "Генерал мертвої армії" приніс йому популярність у Європі 1960-х. Роман був перекладений більш ніж 40 мовами. "Генерал мертвої армії" розповідає про пошуки останків італійських солдатів в Албанії італійським генералом через 20 років після Другої світової війни.

Свою першу поетичну збірку він опублікував у 17 років. Після навчання в Тиранському університеті він отримав державну стипендію для вивчення літератури в інституті Горького в Москві. Він повернувся до Тирани в 1960 році з романом про двох студентів, які переосмислюють втрачений албанський текст. Коли він опублікував уривок у журналі, його негайно заборонили.

Албанські критики засудили роман, який був зовсім далеким від соціалістичного реалізму, якого вимагав режим Ходжі, але коли він був опублікований у Франції в 1970 році, він став сенсацію. Le Monde назвала роман "дивовижним і повним чарівності".

Більшість творів автора написані у жанрі магічного реалізму та сатири. Критики порівнювали його твори з Гоголем, Твеном, Орвеллом, Маркесом та Кундерою. Його алегоричні оповідання, пов’язані з життям за державного комунізму, отримали міжнародну оцінку, але він наполягав на тому, що не був політичним письменником.

Коли Ходжа помер у 1986 році, новий президент Раміз Алія почав робити повільні кроки до реформ. Коли в 1989 році впав Берлінський мур, Кадаре зустрівся з президентом, щоб виступити за зміни. Але до жовтня 1990 року він дійшов висновку, що "в Албанії немає можливості для легальної опозиції". У 1990 році, посилаючись на список зі 100 інтелектуалів, яких планує арештувати албанська таємна поліція Сігурімі, Кадаре попросив політичний притулок у Франції.

Кадаре отримав орден Почесного легіону, а також першу міжнародну Букерівську премію в 2005 році.