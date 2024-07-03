Співак CHEEV випустив новий кліп на пісню "Рана"

Про це Еспресо повідомили у пресслужбі артиста.

Український музикант CHEEV представив чуттєвий кліп на композицію "Рана". У відео на пісню головну роль виконала українська співачка Геля Зозуля. Режисером виступив Павло Закревський.



За словами Влада, пісня народилась раптово. Він сумнівався у новій роботі, тому вирішив порадитися з фанатами, чи доцільно випускати цей трек.

"Я чомусь засумнівався у цій пісні і вирішив викласти в соцмережі та запитати прихильників, чи потрібно випускати. Побачивши класний відгук, як трек почав розходитись в TikTok, я швидко доробив пісню і зняв відео на неї. Ця історія про рани, які ми ховаємо під вдаваною впевненістю. І навіть усмішка не каже про людину стільки, скільки можуть сказати очі", - поділився музикант.



Кліп знімали на даху столичного університету культури та набережній Києва. За сюжетом CHEEV співає коханій на тлі жвавого мегаполіса. Роль обраниці у кліпі зіграла зірка TikTok Геля Зозуля.



