Співак CHEEV випустив новий кліп на пісню "Рана"
Український співак Влад Чів, відомий як CHEEV, презентував нову романтичну пісню "Рана", в кліпі на яку знялася зірка TikTok Геля Зозуля
Про це Еспресо повідомили у пресслужбі артиста.
Український музикант CHEEV представив чуттєвий кліп на композицію "Рана". У відео на пісню головну роль виконала українська співачка Геля Зозуля. Режисером виступив Павло Закревський.
За словами Влада, пісня народилась раптово. Він сумнівався у новій роботі, тому вирішив порадитися з фанатами, чи доцільно випускати цей трек.
"Я чомусь засумнівався у цій пісні і вирішив викласти в соцмережі та запитати прихильників, чи потрібно випускати. Побачивши класний відгук, як трек почав розходитись в TikTok, я швидко доробив пісню і зняв відео на неї. Ця історія про рани, які ми ховаємо під вдаваною впевненістю. І навіть усмішка не каже про людину стільки, скільки можуть сказати очі", - поділився музикант.
Кліп знімали на даху столичного університету культури та набережній Києва. За сюжетом CHEEV співає коханій на тлі жвавого мегаполіса. Роль обраниці у кліпі зіграла зірка TikTok Геля Зозуля.
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