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Головна Культура Турист з України видряпав на Колізеї свої ініціали, йому загрожує увʼязнення та 10 тис. євро штрафу

Турист з України видряпав на Колізеї свої ініціали, йому загрожує увʼязнення та 10 тис. євро штрафу

Дар'я Тарасова
19 серпня, 2024 понедiлок
16:38
Культура Колізей

Юнак з України вигравіював своє імʼя на одній з найвідоміших споруд античного світу - амфітеатрі Колізей у Римі, йому загрожує позбавлення волі на термін від 6 місяців до трьох років

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Про це пише La Repubblica.

19-річний хлопець з України, відвідуючи пам'ятку давньоримської архітектури I ст., вирішив видряпати своє ім'я на стіні Колізею між першим кільцем і атріумом. Його дії привернули увагу іншої туристки, яка сповістила про це охорону. 

Інцидент стався 16 серпня. Охорона викликала поліцію, яка затримала юнака і склала протокол. Українцю повідомили про пошкодження та псування культурних цінностей - злочин, який передбачає позбавлення волі від шести місяців до трьох років. Хлопцю також доведеться заплатити адміністративний штраф, який може досягати 10 тис. євро.

"Дякуємо за втручання поліції, яка зупинила та покарала автора нового акту вандалізму в Колізеї. У місті, повному скарбів, які є надбанням людства, точно не може бути місця для хуліганів та ідіотів", - заявив мер Рима Роберто Гуалтьєрі.

Подібні епізоди були й минулого літа. 23 липня 2023 року 17-річну туристку зі Швейцарії спіймав гід, коли вона вирізала свої ініціали на Колізеї. У червні того ж року затримали персонального тренера з Болгарії Івана Дімітрова, який пояснив свій вчинок так: "Я не знав, що Колізей був стародавнім".
 

Теги:
Світ
Італія
туризм
архітектура
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