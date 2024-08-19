Турист з України видряпав на Колізеї свої ініціали, йому загрожує увʼязнення та 10 тис. євро штрафу

Про це пише La Repubblica.

19-річний хлопець з України, відвідуючи пам'ятку давньоримської архітектури I ст., вирішив видряпати своє ім'я на стіні Колізею між першим кільцем і атріумом. Його дії привернули увагу іншої туристки, яка сповістила про це охорону.

Інцидент стався 16 серпня. Охорона викликала поліцію, яка затримала юнака і склала протокол. Українцю повідомили про пошкодження та псування культурних цінностей - злочин, який передбачає позбавлення волі від шести місяців до трьох років. Хлопцю також доведеться заплатити адміністративний штраф, який може досягати 10 тис. євро.

"Дякуємо за втручання поліції, яка зупинила та покарала автора нового акту вандалізму в Колізеї. У місті, повному скарбів, які є надбанням людства, точно не може бути місця для хуліганів та ідіотів", - заявив мер Рима Роберто Гуалтьєрі.

Подібні епізоди були й минулого літа. 23 липня 2023 року 17-річну туристку зі Швейцарії спіймав гід, коли вона вирізала свої ініціали на Колізеї. У червні того ж року затримали персонального тренера з Болгарії Івана Дімітрова, який пояснив свій вчинок так: "Я не знав, що Колізей був стародавнім".

