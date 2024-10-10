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У зірки "Офісу" Дженни Фішер діагностували рак, вона перенесла операцію та хімієтерапію

Дар'я Тарасова
10 жовтня, 2024 четвер
10:53
Культура

Американська акторка Дженна Фішер, найбільш відома як Пем Бізлі з "Офісу", розповіла, що рік тому в неї діагностували рак молочної залози, після лікування вона перебуває в ремісії

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Про це вона повідомила в instagram.

У всьому світі жовтень є місяцем боротьби з раком молочної залози. Цей вид раку є найпоширенішим серед жінок та посідає друге місце за розповсюдженістю серед усіх злоякісних захворювань. З цього приводу 50-річна американська акторка та продюсерка Дженна Фішер, найбільш відома за роллю Пем Бізлі в серіалі "Офіс", поділилась, що в грудні 2023 року в неї діагностували потрійний позитивний рак молочної залози 1 стадії. 

Нині Фішер перебуває в  ремісії. Вона перенесла операцію, хімієтерапію та опромінення.

"Потрійний позитивний рак молочної залози є агресивною формою раку молочної залози, але він також добре реагує на лікування. У січні мені зробили лампектомію для видалення пухлини. На щастя, мій рак виявили рано, і він не поширився на мої лімфатичні вузли чи решту мого тіла, однак через агресивну природу потрійного позитивного раку молочної залози все одно потрібна хімієтерапія та опромінення, щоб бути впевненими, що він не повернеться", - розповіла акторка. 

Вона зазначила, що пройшла 12 циклів щотижневої хімієтерапії, а в червні 2024-го почала тритижневе опромінення. Нині Фішер продовжує лікуватися інфузіями герцептину та щоденною дозою тамоксифену, але зауважила, що "почувається чудово".

"Я втратила волосся під час хімієтерапії, але завдяки кільком чудовим перукам і шапочкам із волоссям я змогла дочекатися і розкрити все, що зі мною відбувалося. Я роблю це оголошення з кількох причин. По-перше, я готова відмовитися від перук. По-друге, благаю вас пройти щорічну мамографію. Ви також можете попросити свого лікаря розрахувати ваш бал оцінки ризику раку молочної залози та отримати необхідні додаткові обстеження. Я серйозно, негайно зателефонуйте своєму лікарю. Моя пухлина була настільки маленькою, що її не можна було промацати під час фізичного огляду. Якби я чекала на шість місяців довше, все могло бути набагато гірше", - наголосила Фішер.

Фото: instagram Дженни Фішер

Вона сподівається, що її історія підтримає тих жінок, які зараз проходять лікування від раку.

"Я рада повідомити, що нещодавно я пройшла повторне обстеження, і лікування спрацювало. Я вільна від раку. Я буду продовжувати лікуватися та спостерігати, щоб залишатися здоровою", - додала акторка.

Теги:
Світ
Кіно
Здоров'я
Шоу-бізнес
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