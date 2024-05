Учасник The Beatles Пол Маккартні став першим британським музикантом-мільярдером

Про це пише Independent.

Британський співак, композитор, мультиінструменталіст, музичний продюсер, один із засновників і учасників рок-гурту The Beatles Пол Маккартні став першим британським музикантом зі статками в 1 млрд фунтів ($1,27 млрд). Складаючи щорічний список найбагатших людей, Sunday Times підрахував, що статок 81-річного музиканта та його дружини Ненсі Шевелл зріс на 50 млн фунтів ($63,4 млн) з минулого року завдяки туру Маккартні Got Back у 2023 році, зростанню вартості його попереднього каталогу та каверу Бейонсе на пісню The Beatles під назвою Blackbird, що увійшла до її альбому Cowboy Carter.

Пісня Now and Then гурту The Beatles також була випущена в листопаді та очолила музичні чарти в США, Великій Британії та інших країнах.

За оцінками Sunday Times, 50 мільйонів фунтів статків подружжя належить Шевелл, доньці покійного американського магната-вантажоперевізника Майка Шевелла.

Маккартні посідає 165 місце в рейтингу серед 350 найбагатших людей Великої Британії. Перше місце посіли Гопі Хіндуджа та його сім’я, які володіють банківським, медіа та розважальним конгломератом Hinduja Group і мають статки приблизно в 37 млрд фунтів ($45,4 млрд).

У рейтингу також опинилася авторка Гаррі Поттера Джоан Роулінг з 945 млн фунтів стерлінгів ($1,1 млрд) і співак Елтон Джон, статки якого оцінюють у 470 млн фунтів ($577 млн). Король Чарльз III посідає 258-ме місце з оцінкою статків у 610 млн фунтів ($749 млн). Статки короля включають великі успадковані приватні маєтки Сандрінгем в Англії та Балморал у Шотландії. Загальна сума не включає предмети, які належать монарху для нації, як-от коштовності корони.