Заведено понад 40 кишенькових організацій: громадський діяч Логвиненко про вибори у Наглядову раду УКФ
Богдан Логвиненко, журналіст, письменник, громадський діяч, засновник проєкту Ukraїner, вважає, що розголос навколо виборів у Наглядову раду Українського культурного фонду може завадити їх фальсифікувати
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У листопаді та грудні минулого року ми готувалися до виборів у Наглядову раду Українського культурного фонду (УКФ) і в процесі зрозуміли на момент оприлюднення кандидатів та голосувальників, що заведено понад 40 організацій, які є ручними та кишеньковими. Ці організації жодного разу не брали участі у конкурсах УКФ і створені для того, щоб висувати одного з кандидатів та голосувати за нього. Тому, незважаючи на активність громадського сектору цього разу, все одно можемо програти", - зауважив громадський діяч.
За його словами, у Наглядовій раді УКФ є 9 осіб: 2 особи від Офісу президента, 2- від Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП), 2 – від громадського сектору, 2 – від культурних інституцій, а 9-та особа – обирається як голова Наглядової ради. Фактично зараз ми говоримо про ті 2 особи від громадського сектору, вибір яких намагаються фальсифікувати.
"На мою думку, розголос цієї історії може завадити завести від ОП та МКІП до Наглядової ради ручних людей, як це сталося три роки тому. Зараз ми намагаємося цього не допустити. Підняття цього питання та його розголос може показати ОП та МКІП, що зливати УКФ не вдасться", - наголосив Богдан Логвиненко.
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