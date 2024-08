Зібрали $945 млн за 8,8 млн квитків: світовий тур Coldplay став найбільшим в історії 

Про це пише Billboard.

Світовий тур Music of the Spheres британського гурту Coldplay уже зібрав $945 млн. Наразі музиканти перебувають на середині європейського етапу гастролей. Попереду цього року в них ще концерти в Австралії та Новій Зеландії.

Тур Music of the Spheres уже увійшов в історію, як найбільший рок-тур усіх часів. Згідно з даними Billboard Boxscore, світовий тур The Music of the Spheres зібрав $945,7 млн. На концерти Coldplay продали 8,8 млн квитків з моменту старту в березні 2022 року. Це зробило його найкасовішим і найпродаванішим серед турів рок-виконавців за майже 40 років, які Billboard Boxscore спостерігає та аналізує дані про концерти.

Тур Coldplay випереджає Farewell Yellow Brick Road Tour Елтона Джона, який заробив $939,1 млн протягом періоду 2018-2023 років. Елтон Джон установив рекорд у листопаді 2022 року, посунувши з першості 360 Tour гурту U2, який заробив $736,4 млн у 2009-2011 роках.

До цього рекорд належав A Bigger Bang Tour гурту The Rolling Stones - $558 млн у 2005-2007 роках. До десятки найуспішніших турів усіх часів також увійшли AC/DC, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers і тур Роджера Вотерса.