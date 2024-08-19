Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Зібрали $945 млн за 8,8 млн квитків: світовий тур Coldplay став найбільшим в історії 

Зібрали $945 млн за 8,8 млн квитків: світовий тур Coldplay став найбільшим в історії 

Дар'я Тарасова
19 серпня, 2024 понедiлок
13:01
Культура Coldplay

Гастролі британського рок-гурту Coldplay стали найприбутковішим туром усіх часів, випередивши прощальний 5-річний тур Елтона Джона Farewell Yellow Brick Road Tour

Зміст

Про це пише Billboard.

Світовий тур Music of the Spheres британського гурту Coldplay уже зібрав $945 млн. Наразі музиканти перебувають на середині європейського етапу гастролей. Попереду цього року в них ще концерти в Австралії та Новій Зеландії.

Тур Music of the Spheres уже увійшов в історію, як найбільший рок-тур усіх часів. Згідно з даними Billboard Boxscore, світовий тур The Music of the Spheres зібрав $945,7 млн. На концерти Coldplay продали 8,8 млн квитків з моменту старту в березні 2022 року. Це зробило його найкасовішим і найпродаванішим серед турів рок-виконавців за майже 40 років, які Billboard Boxscore спостерігає та аналізує дані про концерти.

Тур Coldplay випереджає Farewell Yellow Brick Road Tour Елтона Джона, який заробив $939,1 млн протягом періоду 2018-2023 років. Елтон Джон установив рекорд у листопаді 2022 року, посунувши з першості 360 Tour гурту U2, який заробив $736,4 млн у 2009-2011 роках.

До цього рекорд належав A Bigger Bang Tour гурту The Rolling Stones - $558 млн у 2005-2007 роках. До десятки найуспішніших турів усіх часів також увійшли AC/DC, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers і тур Роджера Вотерса.
 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
Читайте також:
Автор Влад Дідусь
17 серпня, 2024 субота
Офіс генпрокурора почав розслідування щодо обезголовлення українського військового на Білгородщині
путін пригожин
Автор Віталій Бесараб
18 серпня, 2024 неділя
"Привид Пригожина ходить за ним": генерал армії України Маломуж пояснив, чого Путін боїться найбільше
Володимир Путін
Автор Катерина Єсікова
18 серпня, 2024 неділя
Вперше з початку повномасштабної війни в Україні Путін прибув до Азербайджану: ВВС назвало мету візиту
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 45.16
    Продаж 45.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
19 серпня
13:46
Китайський премʼєр Лі Цян цього тижня відвідає РФ і Білорусь
13:41
україна німеччина
Комплекс ППО Iris-T, патрони і безпілотники Vector: Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України
13:32
Олександр Корнієнко
Корнієнко пояснив, як на діяльність Верховної Ради вливає відсутність перевиборів
13:30
Оновлено
Асканія-Нова
Очільник Херсонщини Прокудін заявив, що окупованої "Асканії-Нової" більше немає: у заповіднику це заперечили
13:21
Олександр Сирський
"Триває захист Торецька, на Курщині досягаємо цілей": Зеленський про доповідь Сирського на Ставці
13:16
евакуація
На Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми з Покровської громади
13:03
Окупанти, кримінал, росіяни
На ТОТ Запорізької області РФ оголосила понад 100 тис. одиниць нерухомості українців "безхазяйними", - Федоров
12:55
евакуація
У Покровській МВА назвали оптимальні терміни для евакуації людей
12:39
Курська область
ЗСУ зруйнували останній міст в Глушковському районі на Курщині, - росЗМІ
12:15
Державний секретар з питань юстиції Шабана Махмуд
У Британії бракує місць у в'язницях, на тлі заворушень влада активує додаткові заходи
12:13
Ексклюзив
Олаф Шольц
Це політичні виборчі ігри: дипломат Веселовський щодо інформації про скорочення Німеччиною військової допомоги Україні
12:12
Сьома частина "Чужого"
Сьома частина "Чужого" у перший вікенд прокату випередила фільм "Дедпул і Росомаха"
12:00
OPINION
Валерій Пекар
Крах СРСР. Чому імперія вижила
11:48
Вибух на нафтохімічному заводі у Башкорстані
У Башкортостані стався вибух на нафтохімічному заводі: начебто є постраждалі
11:45
Пожежа в Пролетарську на нафтобазі
У Ростовській області РФ другу добу гасять пожежу на нафтобазі, яка спалахнула після дронової атаки 
11:24
шлюб
Понад 30 тис. пар подали заяви про шлюб у Дії за півтора року
11:16
електроенергія
Споживання зростає через спеку, діятиме одна черга вимкнень світла: ситуація в енергосистемі 19 серпня
11:10
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Зеленський: присутність РФ на ЗАЕС має припинитися, росіяни використовують станцію як майданчик для обстрілів
10:58
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський вимагає максимального просування ЗСУ в Росію, а в Газі може нарешті настати мир. Акценти світових ЗМІ 19 серпня
10:53
monobank
У Monobank повідомили про припинення масштабної DDOS-атаки, що тривала 3 доби
10:52
На фото: актор Меттью Перрі
Зірка "Друзів" Перрі та його асистент витратили понад $55 тис. на кетамін менш ніж за місяць
10:44
Укрпошта відкрила передзамовлення на марку до Дня Незалежності
Укрпошта відкрила передзамовлення на марку до Дня Незалежності
10:26
Шпигували за ЗСУ і скоординували удар по енергооб'єкту: чинного й колишнього поліцейських підозрюють у держзраді
10:24
Нарендра Моді
МЗС Індії підтвердило візит Моді до Києва
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:08
OPINION
Віктор Мороз
Курська операція ЗСУ може стати варіантом завершення війни, диктатури Путіна і кінця рашизму
10:05
Олександр Прокудін
Прокудін розповів про підготовку Херсонщини до опалювального сезону
10:04
обкладинка нової книжки Габріеля Гарсіа Маркеса
Недописаний роман Габріеля Гарсіа Маркеса, який письменник заповідав знищити, видадуть в Україні 
09:52
Ексклюзив
Сергій Згурець
Через певний час вплив Курської операції має позначитися на всій лінії фронту, - Згурець
09:32
Ілон Маск
Кадиров заявив, що Ілон Маск передав його війську Tesla Cybertruck: бізнесмен це спростував
09:20
Оновлено
Ентоні Блінкен
Можливо, останній шанс досягти угоди про перемир'я: Блінкен у Тель-Авіві зустрівся з президентом Ізраїлю Герцогом
08:54
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог здійснював масовані штурми за "донецьким сценарієм": комбат 92-ї ОШБр Федоренко розповів про Харківський напрямок
08:40
Тімоті Снайдер і Марк Гемілл оголосили збір на 30 роботів-розміновувачів для ЗСУ
Тімоті Снайдер і Марк Гемілл оголосили збір на 30 роботів-розміновувачів для ЗСУ
08:23
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті зафіксували 145 боєзіткнень: найбільше штурмів ЗСУ відбили біля Покровська й Торецька
08:10
терористи ХАМАС
ХАМАС відхилив пропозицію США про перемир'я в Газі, заявивши, що шанси на укладення угоди невисокі
08:06
OPINION
Мирослав Гай
Росіяни готові підтримати будь-який прапор
08:00
Підручники з історії України
За тиждень прохання залишити "Історію України" окремим предметом підписали 1700 учених, учителів і батьків
07:52
Інфографіка
втрати окупантів
Втрати армії РФ на війні в Україні перевищили 600 тис. військових
07:38
британський бойовий танк Challenger 2
В уряді Британії підтвердили використання танків, наданих Україні, в операції на Курщині, - The Sunday Times
07:15
ппо
Сили оборони вночі знищили усі 11 "шахедів", якими РФ атакувала Україну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV