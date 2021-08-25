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Лавров назвав Кримську платформу "несправжнім заходом" і дорікнув щодо "приватизації" Україною Дня хрещення Русі

25 серпня, 2021 середа
21:04
Світ Сергій Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав саміт Кримської платформи, що пройшов у Києві 23 серпня за участі 46 різних держав та міжнародних організацій, "несправжнім заходом"

Про він заявив на брифінгу під час візиту в Австрію.

"Кримська платформ - несправжній захід. Справжній - те, що я сьогодні бачив сьогодні у Відні, коли покладав вінок пам'ятнику радянським воїнам, які звільнили Відень. А щодо Криму... Є люди, які хочуть займатися віртуальною політикою, вони нею і займаються. А якщо ми хочемо займатися реальною політикою, потрібно керуватися реаліями", - наголосив він.

Лавров зауважив, що ознайомився з вимогами Кримської декларації і Росія готова виконати одне з них - забезпечити доступ до Криму спостерігачів за дотриманням прав людини, але тільки на власних умовах.

Позицію західних партнерів України Лавров назвав "ідеологізованою солідарністю".

За його словами, загальні позиції країн НАТО і ЄС на форумі "Кримська платформа" відображають "помилкову  солідарність Заходу" у питанні Криму.

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Лавров заявив, що РФ "запрошувала спецпредставників ОБСЄ, Ради Європи і ООН приїхати і подивитися, як йдуть справи з правами людини в Криму". При цьому, за його словами, переважна більшість запрошених заявляє про готовність відвідати Крим "тільки з території України".

"Більшість цих людей кажуть: ми з радістю, тільки маємо заїхати з (материкової – ред.) території України. Ми їх питаємо: друзі, ви займаєтеся правами людини чи політичними іграми?" - додав Лавров.

Політик зазначив, що "солідарність, проявлена членами НАТО та Євросоюзу на позавчорашньому заході, яке було схожим на виставу, звичайно, нікуди не зникає. Ми нічого з цим зробити не можемо".

Він також прокоментував указ Володимира Зеленського про День Української Державності, який буде відзначатися 28 липня - у День Хрещення Київської Руси-України.

"Україна нас, напевно, ще не раз порадує своїми рішеннями. Ось нещодавно було сказано, що вони приватизували День хрещення Русі. Хтозна, може скоро буде вирішено Володимиром Зеленським, що Новий рік можна відзначати тільки в Україні", - додав Лавров. 

 

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Росія
Крим
Володимир Зеленський
Сергій Лавров
Кримська платформа
державність
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