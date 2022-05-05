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Ліга конференцій: розклад матчів і трансляцій півфіналу
У четвер, 5 травня, будуть зіграні повторні півфінальні матчі Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Усі матчі транслюватиме Megogo.
Ліга конференцій
Півфінал
5 травня
22:00 "Марсель" (Франція) - "Фейєнорд" (Нідерланди) (Перший матч - 2:3)
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