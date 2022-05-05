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Ліга конференцій: розклад матчів і трансляцій півфіналу

5 травня, 2022 четвер
08:00
Спорт "Рома"

У четвер, 5 травня, будуть зіграні повторні півфінальні матчі Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Усі матчі транслюватиме Megogo.

Ліга конференцій

Півфінал

5 травня

22:00 "Марсель" (Франція) - "Фейєнорд" (Нідерланди) (Перший матч - 2:3)

22:00 "Рома" (Італія) - "Лестер" (Англія) (Перший матч - 1:1)
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футбол
півфінал
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