Лікарі з Великої Британії та Польщі працюють у прифронтових лікарнях і навчають українських медиків, - Ірина Рибінкіна

Про це у програмі "Війна і волонтери" ведучій телеканалу "Еспресо" Христині Парубій розповіла голова фонду Ірина Рибінкіна.

"Зараз багато цивільних лікарень перебрали на себе функцію лікування або стабілізації пацієнтів на вторинному етапі. До прикладу, якщо є травма, струс головного мозку, людині треба відлежатися перед тим, як повертатися на передову. Щоб пацієнтів не евакуйовувати у Київ, Дніпро чи в західну Україну, у цих навіть маленьких лікарнях є терапевтичне відділення. Ми у цьому процесі намагаємося досягнути, щоб ця травма переходила в обладнане відділення і в руки кваліфікованих лікарів. Тобто це мають бути натреновані люди", - зазначає Ірина Рибінкіна.

За словами голови фонду, районні та сільські лікарні, які розташовані на прифронтових територіях не можуть братися лікувати такі травми, бо ніколи такого не бачили. Усе змінилося з початком повномасштабного російського вторгнення.

"Якщо у таку лікарню привезти десять поранених з важкою мінно вибуховою травмою, у них немає професійних якостей, щоб надати кваліфіковану допомогу. Так працює по всьому світу. Тому у нас є декілька програм з навчання. Наприклад, навчання по ультразвуку. Ми беремо маленьку кількість лікарів. Бували українці, поляки, британці. Їдемо туди, де потрібно навчити. Ми проводимо дводенний курс, а потім залишаємося ще працювати на тиждень. Такі теоретичні і практичні навики разом працюють. За декілька днів можна теоретично навчити, а потім потрібна практика. Тож ми працюємо пліч-о-пліч у цій лікарні і розуміємо, які знання їм ще потрібні", - каже Ірина Рибінкіна.