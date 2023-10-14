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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Лікарі з Великої Британії та Польщі працюють у прифронтових лікарнях і навчають українських медиків, - Ірина Рибінкіна
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Лікарі з Великої Британії та Польщі працюють у прифронтових лікарнях і навчають українських медиків, - Ірина Рибінкіна

14 жовтня, 2023 субота
19:48
Війна з Росією лікарі зі США, навчання

У фонді Smart medical aid є декілька курсів для навчання. Вони забезпечують професійним новим обладнанням прифронтові лікарні, а також навчають місцевих медиків

Про це у програмі "Війна і волонтери" ведучій телеканалу "Еспресо" Христині Парубій розповіла голова фонду Ірина Рибінкіна.

"Зараз багато цивільних лікарень перебрали на себе функцію лікування або стабілізації пацієнтів на вторинному етапі. До прикладу, якщо є травма, струс головного мозку, людині треба відлежатися перед тим, як повертатися на передову. Щоб пацієнтів не евакуйовувати у Київ, Дніпро чи в західну Україну, у цих навіть маленьких лікарнях є терапевтичне відділення. Ми у цьому процесі намагаємося досягнути, щоб ця травма переходила в обладнане відділення і в руки кваліфікованих лікарів. Тобто це мають бути натреновані люди", - зазначає Ірина Рибінкіна. 

За словами голови фонду, районні та сільські лікарні, які розташовані на прифронтових територіях не можуть братися лікувати такі травми, бо ніколи такого не бачили. Усе змінилося з початком повномасштабного російського вторгнення.

"Якщо у таку лікарню привезти десять поранених з важкою мінно вибуховою травмою, у них немає професійних якостей, щоб надати кваліфіковану допомогу. Так працює по всьому світу. Тому у нас є декілька програм з навчання. Наприклад, навчання по ультразвуку. Ми беремо маленьку кількість лікарів. Бували українці, поляки, британці. Їдемо туди, де потрібно навчити. Ми проводимо дводенний курс, а потім залишаємося ще працювати на тиждень. Такі теоретичні і практичні навики разом працюють. За декілька днів можна теоретично навчити, а потім потрібна практика. Тож ми працюємо пліч-о-пліч у цій лікарні і розуміємо, які знання їм ще потрібні", - каже Ірина Рибінкіна. 

Здоров'я
волонтери
волонтери і війна
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