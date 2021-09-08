Литвинець переобрали гендиректором Національного художнього музею
У конкурсі на посаду генерального директора Національного художнього музею України перемогла чинний директор Юлія Литвинець
Про це повідомила прес-служба музею.
"Вітаємо Юлію Олександрівну Литвинець із перемогою в конкурсі на посаду генерального директора Національного художнього музею України!" - йдеться в повідомленні.
Конкурс відбувся 8 вересня. Окрім чинної директорки музею, участь брала заступниця голови "Мистецького арсеналу" Юлія Ваганова. Комісія з дев’яти людей дала їй чотири голоси, Литвинець – п’ять.
Литвинець вперше офіційно очолила музей у 2016 році.
З грудня 2015 року вона виконувала обов’язки директора НХМУ.
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