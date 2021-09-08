Литвинець переобрали гендиректором Національного художнього музею

Про це повідомила прес-служба музею.

"Вітаємо Юлію Олександрівну Литвинець із перемогою в конкурсі на посаду генерального директора Національного художнього музею України!" - йдеться в повідомленні.

Конкурс відбувся 8 вересня. Окрім чинної директорки музею, участь брала заступниця голови "Мистецького арсеналу" Юлія Ваганова. Комісія з дев’яти людей дала їй чотири голоси, Литвинець – п’ять.

Литвинець вперше офіційно очолила музей у 2016 році.



З грудня 2015 року вона виконувала обов’язки директора НХМУ.