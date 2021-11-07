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Люди в емоціях вимагали кисень для хворої на COVID-19, – головна лікарка про "штурм" лікарні в Миколаєві

7 листопада, 2021 неділя
14:52
Коронавірус

Головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова поділилася деталями "штурму" медзакладу родичами хворої на COVID-19 українки

Лікарка розповіла про це у програмі "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV.
 
"У нас є лікарні, які визначені як шпиталі ковідні, в них повинен бути кисень, тому ці лікарні отримали пакет НСЗУ-COVID. За цим пакетом вони повинні бути звітувати про наявність кисню, реаніматологів, реанімаційних ліжок і все інше. Немає більш хороших, чи більш поганих лікарень. На жаль, у цій лікарні, як повідомили родичі, не було кисню. В нас в області взагалі близько 10 діб була велика проблема з киснем, яку чомусь не визнає влада, але всі пацієнти і лікарі її бачили та відчували на собі. Тому в тій лікарні не була належним чином надана допомога, родичі були у відчаї. Зрозумійте, що людина зі сатурацією 35, майже в агональному стані, при розумі, коли все є, який родич буде забирати і везти за 100 км вночі до іншої лікарні. До речі, вони не везли до нас. Вони приїхали у місто в пошуках допомоги", – зазначила Федорова.

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Лікарка додала, що спочатку родичі хворої людини поїхали у лікарню швидкої допомоги, але їх звідти "відфутболили". Потім поїхали до 4-ої міської лікарні – там вчинили так само. Пізніше в обласній лікарні ситуація повторилася.
 
"Лише вчетверте, уже в емоціях вони увірвалися, зламали шлагбаум, бо їм у трьох лікарнях, включаючи ковідний шпиталь у Новому Бузі, відмовили надати медичну допомогу. Звичайно, ми негайно забрали хвору, перевели на штучну вентиляцію легень. Але сталося те, що сталося. І коли ми благали поліцію хоча би до ранку лишити поліцейський пост, нам було відмовлено. Минулого року, коли не було соціальної напруги, не було проблем із киснем, у нас цілодобово був поліцейський пост. Цього ж року, коли я писала офіційні листи до губернатора, до очільника Нацполіції з проханням хоча би пускати патрульну поліцію навколо лікарні вночі – мені офіційно відмовили і сказали, що немає людей", – розповіла Світлана Федорова.
 





 
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