"Масштаб героїзму нашого народу": з 24 лютого Зеленський нагородив понад 17,5 тис. українських військових
З початку повномасштабної війни 17 тисяч 864 військових відзначені державними нагородами
Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.
"17 тисяч 864 учасника бойових дій відзначені державними нагородами України за час з 24 лютого. Це число на сто відсотків демонструє, який масштаб героїзму нашого народу став відповіддю на повномасштабне вторгнення Росії". - сказав Зеленський.
Президент 6 червня підписав новий указ про нагородження військових - 121 боєць відзначений нагородами, 32 із них посмертно.
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