Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

"17 тисяч 864 учасника бойових дій відзначені державними нагородами України за час з 24 лютого. Це число на сто відсотків демонструє, який масштаб героїзму нашого народу став відповіддю на повномасштабне вторгнення Росії". - сказав Зеленський.

Президент 6 червня підписав новий указ про нагородження військових - 121 боєць відзначений нагородами, 32 із них посмертно.