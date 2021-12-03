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Майже 680 метрів: у Малайзії будують другий за висотою в світі хмарочос

3 грудня, 2021 п'ятниця
18:43
Світ Хмарочос Merdeka 118 у Куала-Лумпурі, Малайзія

У Куала-Лумпурі, столиці Малайзії, будують хмарочос Merdeka 118, який вже перегнав Шанхайську вежу і сягає майже 680 метрів, - це друга за висотою будівля у світі

Про це повідомляє The New Atlas.

Merdeka 118 висотою 678,9 метрів зі шпилем. Його будівництво планують завершити наприкінці 2022, але хмарочос уже досяг найвищої точки. 

За інформацією New Atlas, хмарочос розробила австралійська компанія Fender Katsalidis і його будвівництво триває п’ять років. При створенні Merdeka 118 архітектори надихалися  візерунками малайзійського декоративно-прикладного мистецтва. Будівля складається зі скульптурної композиції трикутних скляних секцій.



Внутрішній простір вежі займає приблизно 288 тис. кв м - 118 поверхів офісних та готельних приміщень, торгових площ, оглядових пунктів та апартаментів. Merdeka 118 розташована у великому громадському просторі без автомобілів, розробленому ландшафтними архітекторами компанії Sasaki.

Довідка: Найвища будівля у світі - це хмарочос "Бурдж Халіфа" в Дубаї висотою 828 метри, який за формою нагадує сталагміт. Хмарочос має дві назви: "Бурдж Дубай" і "Бурж Халіфа". Будівля була відкрита у січні 2010 року. 

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будівництво
хмарочос
Малайзія
висота
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