Майже 680 метрів: у Малайзії будують другий за висотою в світі хмарочос

Про це повідомляє The New Atlas.



Merdeka 118 висотою 678,9 метрів зі шпилем. Його будівництво планують завершити наприкінці 2022, але хмарочос уже досяг найвищої точки.



За інформацією New Atlas, хмарочос розробила австралійська компанія Fender Katsalidis і його будвівництво триває п’ять років. При створенні Merdeka 118 архітектори надихалися візерунками малайзійського декоративно-прикладного мистецтва. Будівля складається зі скульптурної композиції трикутних скляних секцій.







Внутрішній простір вежі займає приблизно 288 тис. кв м - 118 поверхів офісних та готельних приміщень, торгових площ, оглядових пунктів та апартаментів. Merdeka 118 розташована у великому громадському просторі без автомобілів, розробленому ландшафтними архітекторами компанії Sasaki.



Довідка: Найвища будівля у світі - це хмарочос "Бурдж Халіфа" в Дубаї висотою 828 метри, який за формою нагадує сталагміт. Хмарочос має дві назви: "Бурдж Дубай" і "Бурж Халіфа". Будівля була відкрита у січні 2010 року.



