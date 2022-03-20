Медтовари, вода, їжа: ООН і партнери в Україні доставили перший гуманітарний конвой допомоги на Сумщину
Сумщина отримала 13 тонн гуманітарної допомоги для близько 35 тис. людей
Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Організація Об’єднаних Націй та наші партнери в Україні доставили перший конвой невідкладної гуманітарної допомоги на Сумщину", - повідомив він.
Гумвантаж завбільшки сім вантажівок і 130 метричних тонн безпосереднього допоможе близько 35 тис. людей. До гуманітарної допомоги входять медичні товари, вода в пляшках, готові до вживання страви та консерви, обладнання для ремонту водопровідних систем, щоб надати допомогу 50 тис. мешканців Сумщини.
"Протягом кількох днів, спільно з представниками ООН, ми планували, як безпечно довезти цей вантаж до обласного центру та чекали на відкриття гуманітарного коридору. Нам усе вдалось, і я дякую кожному, хто долучився до цього процесу!" - наголосив Дмитро Живицький.
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