Медтовари, вода, їжа: ООН і партнери в Україні доставили перший гуманітарний конвой допомоги на Сумщину

Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.



"Організація Об’єднаних Націй та наші партнери в Україні доставили перший конвой невідкладної гуманітарної допомоги на Сумщину", - повідомив він.



Гумвантаж завбільшки сім вантажівок і 130 метричних тонн безпосереднього допоможе близько 35 тис. людей. До гуманітарної допомоги входять медичні товари, вода в пляшках, готові до вживання страви та консерви, обладнання для ремонту водопровідних систем, щоб надати допомогу 50 тис. мешканців Сумщини.



"Протягом кількох днів, спільно з представниками ООН, ми планували, як безпечно довезти цей вантаж до обласного центру та чекали на відкриття гуманітарного коридору. Нам усе вдалось, і я дякую кожному, хто долучився до цього процесу!" - наголосив Дмитро Живицький.

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