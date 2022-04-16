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Головна війна з Росією Мер Лозової на Харківщині закликав людей терміново виїхати з міста

Мер Лозової на Харківщині закликав людей терміново виїхати з міста

16 квітня, 2022 субота
15:38
війна з Росією евакуація гуманітарний коридор

Міський голова Лозової Харківської області Сергій Зеленський закликав мешканців терміново покинути місто

Про це він написав у Facebook.

"Увага, Лозівчани! Прошу терміново від‘їхати поїзд Лозова-Хмельницький в 17:30", - написав Зеленський.

Він також повідомив про евакуаційні автобуси з міста,

"Автобуси для евакуації лозівчан подадуть о 17:30 на площі у центрі міста (навпроти ліцею №10), а також о 17:30 біля скверу Афганців", - зазначив мер.
 

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Харківська область
евакуація
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