Мер Лозової на Харківщині закликав людей терміново виїхати з міста

Про це він написав у Facebook.



"Увага, Лозівчани! Прошу терміново від‘їхати поїзд Лозова-Хмельницький в 17:30", - написав Зеленський.



Він також повідомив про евакуаційні автобуси з міста,



"Автобуси для евакуації лозівчан подадуть о 17:30 на площі у центрі міста (навпроти ліцею №10), а також о 17:30 біля скверу Афганців", - зазначив мер.



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