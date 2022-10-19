Про це він написав у своєму телеграмі.

Сєнкевич зазначив, що через постійні обстріли росіянами критичної інфраструктури можливі непередбачувані відключення електрики та води.

"З початку війни я вас просив накопичувати резерви питної води, і зараз дехто про це забув. Нагадую - майте тижневий набір питної води та їжі на випадок відключення електроенергії, щоб ви були готові до всього", - сказав у повідомленні очільник міста.

Він також розповів, що миколаївські лікарні обладнані дизель-генераторами та навіть під час відключення світла лікарі проводили операцію і змогли завершити її успішно.

У ніч з 18 на 19 жовтня Сили оборони збили 14 ворожих безпілотників "Shahed-136" над Миколаївщиною.