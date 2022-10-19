Мер Миколаєва закликав містян підготувати запас питної води та їжі на тиждень через можливі відключення електрики
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич нагадав містянам про необхідність мати запаси питної води та їжі на випадок відключення електроенергії та будь-яких інших непередбачуваних обставин
Про це він написав у своєму телеграмі.
Сєнкевич зазначив, що через постійні обстріли росіянами критичної інфраструктури можливі непередбачувані відключення електрики та води.
"З початку війни я вас просив накопичувати резерви питної води, і зараз дехто про це забув. Нагадую - майте тижневий набір питної води та їжі на випадок відключення електроенергії, щоб ви були готові до всього", - сказав у повідомленні очільник міста.
Він також розповів, що миколаївські лікарні обладнані дизель-генераторами та навіть під час відключення світла лікарі проводили операцію і змогли завершити її успішно.
- У ніч з 18 на 19 жовтня Сили оборони збили 14 ворожих безпілотників "Shahed-136" над Миколаївщиною.
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