"Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога": Зеленський розповів про руйнування планів окупанта щодо України
Президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія на Київщині застосувала проти України ракети, винищувачі, безпілотники, артилерію, бронетехніку, диверсантів та десант
Про це він заявив у зверненні, передає Еспресо.TV.
"Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають у багатьох містах та районах нашої держави, але ми знаємо, що ми захищаємо - країну, землю, майбутнє дітей", - сказав президент.
Він повідомив, що Київ та ключові міста навколо нього контролюються ЗСУ.
"Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави і поставити тут своїх маріонеток, як в Донецьку. Ми зламали їхній задум, вони не отримали жодної переваги над нами. На наших вулицях, у небі Києва, Василькові, Вишгороді, навіть у навколишнії полях тривала справжня битва за Київ", - додав Зеленський .
Він додав, що Росія застосувала проти України все - ракети, винищувачі, безпілотники, артилерію, бронетехніку, диверсантів та десант.
"Окупанти б'ють по житловим кварталам, намагаючись зруйнувати енергетичні об'єкти. У них дуже підла тактика. Зруйновані артилерією та ракетами житлові будинки - це остаточний агрумент для світу, щоб разом з нами зупинити окупаційне нашестя", - сказав президент.
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