"Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога": Зеленський розповів про руйнування планів окупанта щодо України

Про це він заявив у зверненні, передає Еспресо.TV.



"Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають у багатьох містах та районах нашої держави, але ми знаємо, що ми захищаємо - країну, землю, майбутнє дітей", - сказав президент.



Він повідомив, що Київ та ключові міста навколо нього контролюються ЗСУ.



"Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави і поставити тут своїх маріонеток, як в Донецьку. Ми зламали їхній задум, вони не отримали жодної переваги над нами. На наших вулицях, у небі Києва, Василькові, Вишгороді, навіть у навколишнії полях тривала справжня битва за Київ", - додав Зеленський .



Він додав, що Росія застосувала проти України все - ракети, винищувачі, безпілотники, артилерію, бронетехніку, диверсантів та десант.



"Окупанти б'ють по житловим кварталам, намагаючись зруйнувати енергетичні об'єкти. У них дуже підла тактика. Зруйновані артилерією та ракетами житлові будинки - це остаточний агрумент для світу, щоб разом з нами зупинити окупаційне нашестя", - сказав президент.





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